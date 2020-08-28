https://ria.ru/20200828/merkel-1576436379.html

Меркель надеется, что российских силовиков не направят в Белоруссию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что правоохранительные подразделения из России не будут направлены в Белоруссию. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:58

2020-08-28T14:58

2020-08-28T14:58

протесты в белоруссии

александр лукашенко

ангела меркель

владимир путин

германия

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 28 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> надеется, что правоохранительные подразделения из России не будут направлены в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Минску при необходимости. По его словам, российские силы не будут использовать, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.По всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> после выборов президента 9 августа начались массовые акции протеста. По данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> с результатом 80,1% голосов.В первые дни выступления сторонников оппозиции подавляли силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги силой.По официальным данным, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. По данным МВД, три человека погибли, пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/rezerv-1576425234.html

Ольга Занкова самое главное чтобы там не оказалось дойчлен зольдатен.. 33

リンクス 木材 Так мы тоже надеемся. Не лезьте к нам в союзное государство, и будет у вас всё нормально 18

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германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, ангела меркель, владимир путин, германия, белоруссия, в мире