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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/merkel-1576436379.html
Меркель надеется, что российских силовиков не направят в Белоруссию
Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что правоохранительные подразделения из России не будут направлены в Белоруссию. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:58
2020-08-28T14:58
протесты в белоруссии
александр лукашенко
ангела меркель
владимир путин
германия
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> надеется, что правоохранительные подразделения из России не будут направлены в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Минску при необходимости. По его словам, российские силы не будут использовать, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.По всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> после выборов президента 9 августа начались массовые акции протеста. По данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> с результатом 80,1% голосов.В первые дни выступления сторонников оппозиции подавляли силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги силой.По официальным данным, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. По данным МВД, три человека погибли, пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200828/rezerv-1576425234.html
самое главное чтобы там не оказалось дойчлен зольдатен..
33
Так мы тоже надеемся. Не лезьте к нам в союзное государство, и будет у вас всё нормально
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германия
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, ангела меркель, владимир путин, германия, белоруссия, в мире

Меркель надеется, что российских силовиков не направят в Белоруссию

14:58 28.08.2020
1630
© REUTERS / Michael KappelerАнгела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
© REUTERS / Michael Kappeler
БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что правоохранительные подразделения из России не будут направлены в Белоруссию.
Владимир Путин ранее заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Минску при необходимости. По его словам, российские силы не будут использовать, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.
Вид на Большой Каменный мост в Москве
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"Я надеюсь что такая операция не состоится", - заявила Меркель в ходе традиционной летней пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос журналиста.
По всей Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые акции протеста. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов.
В первые дни выступления сторонников оппозиции подавляли силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги силой.
По официальным данным, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. По данным МВД, три человека погибли, пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
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14732088
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
самое главное чтобы там не оказалось дойчлен зольдатен..
28 августа, 15:01
О Ольга Занкова
2470101
Так мы тоже надеемся. Не лезьте к нам в союзное государство, и будет у вас всё нормально
28 августа, 15:15
リンクス 木材
1710000
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