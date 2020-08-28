https://ria.ru/20200828/merkel-1576433783.html
Меркель рассказала, чего ей больше всего не хватает во время пандемии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что больше всего во времена пандемии и сопровождающих ее ограничительных мерах ей не хватает "спонтанности в общении". РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:28
2020-08-28T14:28
2020-08-28T14:28
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<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что больше всего во времена пандемии и сопровождающих ее ограничительных мерах ей не хватает "спонтанности в общении"."Спонтанного общения", - заявила она на ежегодной большой летней пресс-конференции, отвечая на вопрос, чего ей лично как простому обычному человеку не хватает во время пандемии."Потому что нужно постоянно думать, как себя вести, поэтому спонтанность в общении с другими людьми - это то, чего мне не хватает больше всего", - пояснила канцлер.
https://ria.ru/20200828/merkel-1576431658.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире