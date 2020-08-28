https://ria.ru/20200828/merkel-1576433783.html

Меркель рассказала, чего ей больше всего не хватает во время пандемии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что больше всего во времена пандемии и сопровождающих ее ограничительных мерах ей не хватает "спонтанности в общении". РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:28

2020-08-28T14:28

2020-08-28T14:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6d560480060b95fd0ee7396f82d24e45.jpg

<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что больше всего во времена пандемии и сопровождающих ее ограничительных мерах ей не хватает "спонтанности в общении"."Спонтанного общения", - заявила она на ежегодной большой летней пресс-конференции, отвечая на вопрос, чего ей лично как простому обычному человеку не хватает во время пандемии."Потому что нужно постоянно думать, как себя вести, поэтому спонтанность в общении с другими людьми - это то, чего мне не хватает больше всего", - пояснила канцлер.

https://ria.ru/20200828/merkel-1576431658.html

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире