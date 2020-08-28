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Меркель отложила поездку по Транссибирской магистрали
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не забронировала поездку по Транссибирской магистрали, планы о поездках оставлены на время после ухода с поста... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:05
2020-08-28T14:05
транссибирская магистраль
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что пока не забронировала поездку по Транссибирской магистрали, планы о поездках оставлены на время после ухода с поста канцлера ФРГ.Ранее, отвечая на вопрос прессы, чем бы она хотела заняться после выхода в отставку, Меркель сказала, что хотела бы совершить путешествие по Транссибирской магистрали.
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транссибирская магистраль, ангела меркель, германия, в мире

Меркель отложила поездку по Транссибирской магистрали

14:05 28.08.2020
11543
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не забронировала поездку по Транссибирской магистрали, планы о поездках оставлены на время после ухода с поста канцлера ФРГ.

"Нет, поездка пока не забронирована", - сказала Меркель, добавив, что "все поездки отложены на потом, я сейчас погружена в актуальные дела".

Ранее, отвечая на вопрос прессы, чем бы она хотела заняться после выхода в отставку, Меркель сказала, что хотела бы совершить путешествие по Транссибирской магистрали.
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Транссибирская магистральАнгела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
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28 августа, 14:11
Pawel Zverev
0120132
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