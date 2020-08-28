https://ria.ru/20200828/merkel-1576431658.html
Меркель отложила поездку по Транссибирской магистрали
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не забронировала поездку по Транссибирской магистрали, планы о поездках оставлены на время после ухода с поста... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:05
2020-08-28T14:05
2020-08-28T14:05
транссибирская магистраль
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что пока не забронировала поездку по Транссибирской магистрали, планы о поездках оставлены на время после ухода с поста канцлера ФРГ.Ранее, отвечая на вопрос прессы, чем бы она хотела заняться после выхода в отставку, Меркель сказала, что хотела бы совершить путешествие по Транссибирской магистрали.
https://radiosputnik.ria.ru/20200725/1574916848.html
Pawel Zverev
Логично. В России пандемия. Под миллион случаев.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
транссибирская магистраль, ангела меркель, германия, в мире