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https://ria.ru/20200828/mediaforum-1576435092.html
Состоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры"
28 августа состоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры" 2020 года, мероприятие было организовано Медиакорпорацией Китая и Экономической комиссией... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:42
2020-08-28T14:48
россия-китай: главное
шэнь хайсюн
латинская америка
москва
китай
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<strong>МОСКВА, 28 авг -<a href="https://www.sinorusfocus.com/" target="_blank"> Проект "Россия-Китай: Главное"</a>. </strong>28 августа состоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры" 2020 года, мероприятие было организовано Медиакорпорацией <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и Экономической комиссией <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> для <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a> и Карибского бассейна (ЭКЛАК) при поддержке Латиноамериканского информационного альянса (AIL). Главная тема онлайн-форума – "Укрепление противоэпидемического сотрудничества, совместное преодоление трудностей". На форуме китайские и латиноамериканские СМИ провели обсуждения и дискуссии в онлайн-формате, по итогам заседаний было опубликовано совместное заявление о противоэпидемическом сотрудничестве.Генеральный директор Медиакорпорации Китая <a href="http://ria.ru/person_shen-khaysyun/" target="_blank" data-auto="true">Шэнь Хайсюн</a> во вступительном слове на открытии медиафорума сказал: "Сообщения СМИ должны быть правдивыми, СМИ не должны распространять слухи и сплетни; СМИ должны быть объединены общей позицией и взглядом, а не множить разногласия; руководствоваться научным подходом в противоэпидемической работе, а не заниматься поиском виноватых, транслировать доверие, а не выступать с нападками". По его словам, китайские и латиноамериканские СМИ должны расширять сотрудничество, придерживаться подходов объективности, справедливости и правдивого изложения в новостных сообщениях, совместно передавая голос китайских и латиноамериканских СМИ, и способствуя формированию сообщества единого здравоохранения.Участники форума отметили, что в критический момент противоэпидемической работы политики и средства массовой информации в некоторых странах отдают приоритет своим личным амбициям, а не спасению жизней, и в этой ситуации средства массовой информации должны работать с позиций совести и морали. Генеральный директор AIL Хуан Карлос Исаза(Juan Carlos Isaza)считает, что в нынешнее напряженное время средства массовой информации несут исключительную ответственность. Помимо распространения информации, они должны осуществлять контроль за властью, поддерживая страны, которые делают все возможное для преодоления эпидемии С другой стороны, СМИ должны обеспечить правдивое и надежное освещение ситуации для аудитории.По итогам форума было опубликовано совместное заявление по противоэпидемическому сотрудничеству латиноамериканских медиапартнеров. Документ призывает к интеграции всех сил для оказания помощи мировому сообществу в преодолении пандемии COVID-19 и эффективному формированию китайско-латиноамериканского сообщества единого здравоохранения и глобального сообщества единого здравоохранения. Участники форума согласились создать механизм медиасотрудничества "Латиноамериканские партнеры", чтобы внести вклад СМИ в совместную противоэпидемическую работу всего мира.
https://ria.ru/20191004/1559448640.html
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шэнь хайсюн, латинская америка, москва, китай

Состоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры"

14:42 28.08.2020 (обновлено: 14:48 28.08.2020)
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© Фото : Медиакорпорация КитаяСостоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры"
Состоялся онлайн-медиафорум Латиноамериканские партнеры
© Фото : Медиакорпорация Китая
МОСКВА, 28 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". 28 августа состоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры" 2020 года, мероприятие было организовано Медиакорпорацией Китая и Экономической комиссией ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) при поддержке Латиноамериканского информационного альянса (AIL). Главная тема онлайн-форума – "Укрепление противоэпидемического сотрудничества, совместное преодоление трудностей". На форуме китайские и латиноамериканские СМИ провели обсуждения и дискуссии в онлайн-формате, по итогам заседаний было опубликовано совместное заявление о противоэпидемическом сотрудничестве.
Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн во вступительном слове на открытии медиафорума сказал: "Сообщения СМИ должны быть правдивыми, СМИ не должны распространять слухи и сплетни; СМИ должны быть объединены общей позицией и взглядом, а не множить разногласия; руководствоваться научным подходом в противоэпидемической работе, а не заниматься поиском виноватых, транслировать доверие, а не выступать с нападками". По его словам, китайские и латиноамериканские СМИ должны расширять сотрудничество, придерживаться подходов объективности, справедливости и правдивого изложения в новостных сообщениях, совместно передавая голос китайских и латиноамериканских СМИ, и способствуя формированию сообщества единого здравоохранения.
© Фото : Медиакорпорация КитаяСостоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры"
Состоялся онлайн-медиафорум Латиноамериканские партнеры
© Фото : Медиакорпорация Китая
Состоялся онлайн-медиафорум "Латиноамериканские партнеры"
Участники форума отметили, что в критический момент противоэпидемической работы политики и средства массовой информации в некоторых странах отдают приоритет своим личным амбициям, а не спасению жизней, и в этой ситуации средства массовой информации должны работать с позиций совести и морали. Генеральный директор AIL Хуан Карлос Исаза(Juan Carlos Isaza)считает, что в нынешнее напряженное время средства массовой информации несут исключительную ответственность. Помимо распространения информации, они должны осуществлять контроль за властью, поддерживая страны, которые делают все возможное для преодоления эпидемии С другой стороны, СМИ должны обеспечить правдивое и надежное освещение ситуации для аудитории.
По итогам форума было опубликовано совместное заявление по противоэпидемическому сотрудничеству латиноамериканских медиапартнеров. Документ призывает к интеграции всех сил для оказания помощи мировому сообществу в преодолении пандемии COVID-19 и эффективному формированию китайско-латиноамериканского сообщества единого здравоохранения и глобального сообщества единого здравоохранения. Участники форума согласились создать механизм медиасотрудничества "Латиноамериканские партнеры", чтобы внести вклад СМИ в совместную противоэпидемическую работу всего мира.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
4 октября 2019, 17:21
Медведев назвал латиноамериканские страны надежными партнерами России
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Россия-Китай: ГлавноеШэнь ХайсюнЛатинская АмерикаМоскваКитай
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