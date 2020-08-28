https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576454881.html
Лукашенко сравнил ситуацию у границ с началом Великой Отечественной войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил ситуацию на западной границе страны с обстановкой в Советском Союзе перед Великой Отечественной войной. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:40
2020-08-28T20:40
2020-08-28T21:42
протесты в белоруссии
александр лукашенко
нато
гродно
белоруссия
литва
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> сравнил ситуацию на западной границе страны с обстановкой в Советском Союзе перед Великой Отечественной войной.Как сообщает <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, во время визита в Витебскую область глава государства заявил, что тогда "Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию".Он призвал жителей республики не волноваться, подчеркнул, что это его проблемы и он будет их решать.Как добавил при этом президент, люди на местах также "должны решить проблему", чтобы не лишиться "всего вот этого богатства, которое мы сейчас видим".Ранее Лукашенко указал на то, что учения НАТО проходят у западных границ Белоруссии, в частности в Польше и Литве. Он поручил Минобороны следить за передвижениями войск альянса и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.Также глава государства не исключил, что 18 американских истребителей F-16, которые перебросили из-под Берлина на расстояние 15-20 минут подлета до территории Белоруссии, могут нести ядерное оружие.В свою очередь, представитель альянса Оана Лунгеску заявила РИА Новости, что "развертывание в Балтийском регионе, на территории союзников НАТО, носит оборонительный характер и предшествовало кризису в Белоруссии".Сейчас в Польше проходят польско-американские учения ВВС AvDet с участием американского самолета разведки и наведения AWACS, а также истребителей F-16 ВВС США, которые прибыли в Польшу для участия в воздушном параде по случаю праздника Войска польского и 100-летия Варшавской битвы.
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576435259.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/lukashenko-1576373413.html
Сергей
Тре- пло. Он жизнью обязан ВВП и должен упоминать его в каждом предложении. Иначе было бы как с Кадаффи.
346
Николай Недвораевич
Зачем нужны все эти выборы и президенты Белоруссии или России? Назначали бы уже себя пожизненно генсеками, как раньше. Приклеили бы уже к своим головам все эти короны, шапки Мономаха на цемент или суперклей и передавали бы власть по наследству или за деньги.
197
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гродно
белоруссия
литва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, нато, гродно, белоруссия, литва, безопасность, в мире
МИНСК, 28 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
сравнил ситуацию на западной границе страны с обстановкой в Советском Союзе перед Великой Отечественной войной.
Как сообщает Sputnik Беларусь
, во время визита в Витебскую область глава государства заявил, что тогда "Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию".
"Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно
, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину", — добавил Лукашенко.
Он призвал жителей республики не волноваться, подчеркнул, что это его проблемы и он будет их решать.
Как добавил при этом президент, люди на местах также "должны решить проблему", чтобы не лишиться "всего вот этого богатства, которое мы сейчас видим".
Ранее Лукашенко указал на то, что учения НАТО проходят у западных границ Белоруссии, в частности в Польше и Литве. Он поручил Минобороны следить за передвижениями войск альянса и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
Также глава государства не исключил, что 18 американских истребителей F-16, которые перебросили из-под Берлина на расстояние 15-20 минут подлета до территории Белоруссии, могут нести ядерное оружие.
В свою очередь, представитель альянса Оана Лунгеску заявила РИА Новости, что "развертывание в Балтийском регионе, на территории союзников НАТО, носит оборонительный характер и предшествовало кризису в Белоруссии".
Сейчас в Польше проходят польско-американские учения ВВС AvDet с участием американского самолета разведки и наведения AWACS, а также истребителей F-16 ВВС США, которые прибыли в Польшу для участия в воздушном параде по случаю праздника Войска польского и 100-летия Варшавской битвы.
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