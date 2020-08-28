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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576436714.html
Ни один российский солдат не пересек границу Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни один солдат из России не пересек белорусскую границу, Минск пока справляется с ситуацией сам, передает... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:02
2020-08-28T15:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что ни один солдат из России не пересек белорусскую границу, <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> пока справляется с ситуацией сам, передает <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>."Мы создали резервы с ним (с президентом России - ред.). Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами", - сказал Лукашенко.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/lukashenko-1576435939.html
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, в мире

Ни один российский солдат не пересек границу Белоруссии, заявил Лукашенко

15:02 28.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни один солдат из России не пересек белорусскую границу, Минск пока справляется с ситуацией сам, передает Sputnik Беларусь.
"Мы создали резервы с ним (с президентом России - ред.). Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами", - сказал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияВ мире
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