https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576436714.html

Ни один российский солдат не пересек границу Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни один солдат из России не пересек белорусскую границу, Минск пока справляется с ситуацией сам, передает... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:02

2020-08-28T15:02

2020-08-28T15:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

владимир путин

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что ни один солдат из России не пересек белорусскую границу, <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> пока справляется с ситуацией сам, передает <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>."Мы создали резервы с ним (с президентом России - ред.). Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами", - сказал Лукашенко.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/lukashenko-1576435939.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, в мире