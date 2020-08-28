https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576434378.html
Лукашенко заявил, что противники Белоруссии хотят сломить власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противники республики хотят сломить ее власть и "подсунуть другую", которая попросит за границей ввести... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:32
2020-08-28T14:32
2020-08-28T14:32
светлана тихановская
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что противники республики хотят сломить ее власть и "подсунуть другую", которая попросит за границей ввести войска."Им (на Западе) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий "Центр" бросил на <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку", - приводит слова Лукашенко <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - добавил белорусский лидер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576430090.html
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576422852.html
Руслан Якубик
Про Россию говорил сам с собой выковыривая из носа, а сейчас кричит ДЕРЖИ ВОРА по настоящему вроде как)))) Главное направление не потерять Луке)))
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4
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире