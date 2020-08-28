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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576430090.html
Лукашенко объяснил, почему давал присягу в 1994 году под флагом оппозиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил принятие в 1994 году своей первой присяги в качестве президента под бело-красно-белым флагом, который сейчас... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:41
2020-08-28T16:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> пояснил принятие в 1994 году своей первой присяги в качестве президента под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция, тем, что был законопослушным и не мог иначе тогда поступить.Лукашенко подчеркнул, что здесь нет "никакой конспирологии". "Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал", — заявил глава государства.Президент добавил, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме в 1995 году проголосовало большинство граждан и он с удовольствием использует ее. "Народ высказался за эту символику. А этот флаг (бело-красно-белый. — Прим. ред.), вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги", — сказал он.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200826/oppozitsiya-1576310772.html
https://ria.ru/20200813/1575698597.html
Вот взять например. Компанию катерпилар которая делает тягачи как БелАЗ. Если на заводах катерпилар будут забастовки, они не смогут отгрузить тягачи и рынок освободиться для БелАЗа. А если БелАЗ будет бастовать то будет наоборот. И потом БелАЗ закроется а рынок займет американская компания, Беларусы сделают Америке Грейт эгейн за свой счет. И так с другими рабочими местами тоже. Эти забастовки не за свободы белорусов, а против их рабочих мест в РБ.
80
вы не отличаете рабство от экономических законов конкуренции? бастуйте сколько хотите. Но если рынок займет кто-то другой - вы на него уже не вернетесь, даже если у вас будет обожаемая кухарка в президентах) Ничего личного - просто бизнес - едят тех, кто дает к этому повод. Беда белорусов в том, что большинство понятия не имеют что такое капитализм - прожили 30 лет в социалистическом оазисе
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белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко объяснил, почему давал присягу в 1994 году под флагом оппозиции

13:41 28.08.2020 (обновлено: 16:41 28.08.2020)
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© РИА Новости / Ю. ИвановПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании специальной сессии республиканского парламента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании специальной сессии республиканского парламента
© РИА Новости / Ю. Иванов
МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил принятие в 1994 году своей первой присяги в качестве президента под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция, тем, что был законопослушным и не мог иначе тогда поступить.

"Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным советом. Мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов", — сказал Лукашенко во время поездки в Оршу. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Лукашенко подчеркнул, что здесь нет "никакой конспирологии".
"Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал", — заявил глава государства.
Президент добавил, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме в 1995 году проголосовало большинство граждан и он с удовольствием использует ее.
"Народ высказался за эту символику. А этот флаг (бело-красно-белый. — Прим. ред.), вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги", — сказал он.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот взять например. Компанию катерпилар которая делает тягачи как БелАЗ. Если на заводах катерпилар будут забастовки, они не смогут отгрузить тягачи и рынок освободиться для БелАЗа. А если БелАЗ будет бастовать то будет наоборот. И потом БелАЗ закроется а рынок займет американская компания, Беларусы сделают Америке Грейт эгейн за свой счет. И так с другими рабочими местами тоже. Эти забастовки не за свободы белорусов, а против их рабочих мест в РБ.
28 августа, 13:53
Dimon Трампов
69000110
вы не отличаете рабство от экономических законов конкуренции? бастуйте сколько хотите. Но если рынок займет кто-то другой - вы на него уже не вернетесь, даже если у вас будет обожаемая кухарка в президентах) Ничего личного - просто бизнес - едят тех, кто дает к этому повод. Беда белорусов в том, что большинство понятия не имеют что такое капитализм - прожили 30 лет в социалистическом оазисе
28 августа, 13:59
О Ольга Занкова
7000018
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