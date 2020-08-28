https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576430090.html

Лукашенко объяснил, почему давал присягу в 1994 году под флагом оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил принятие в 1994 году своей первой присяги в качестве президента под бело-красно-белым флагом, который сейчас... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:41

2020-08-28T13:41

2020-08-28T16:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576430457_24:586:2497:1977_1400x0_80_0_0_a8c7852cdc103a7f68a097403cd31e15.jpg

<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> пояснил принятие в 1994 году своей первой присяги в качестве президента под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция, тем, что был законопослушным и не мог иначе тогда поступить.Лукашенко подчеркнул, что здесь нет "никакой конспирологии". "Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал", — заявил глава государства.Президент добавил, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме в 1995 году проголосовало большинство граждан и он с удовольствием использует ее. "Народ высказался за эту символику. А этот флаг (бело-красно-белый. — Прим. ред.), вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги", — сказал он.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200826/oppozitsiya-1576310772.html

https://ria.ru/20200813/1575698597.html

Dimon Трампов Вот взять например. Компанию катерпилар которая делает тягачи как БелАЗ. Если на заводах катерпилар будут забастовки, они не смогут отгрузить тягачи и рынок освободиться для БелАЗа. А если БелАЗ будет бастовать то будет наоборот. И потом БелАЗ закроется а рынок займет американская компания, Беларусы сделают Америке Грейт эгейн за свой счет. И так с другими рабочими местами тоже. Эти забастовки не за свободы белорусов, а против их рабочих мест в РБ. 80

Ольга Занкова вы не отличаете рабство от экономических законов конкуренции? бастуйте сколько хотите. Но если рынок займет кто-то другой - вы на него уже не вернетесь, даже если у вас будет обожаемая кухарка в президентах) Ничего личного - просто бизнес - едят тех, кто дает к этому повод. Беда белорусов в том, что большинство понятия не имеют что такое капитализм - прожили 30 лет в социалистическом оазисе 79

41

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире