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В Лондоне нашли тела британки российского происхождения и ее сына
Тела 35-летней гражданки Великобритании с русскими корнями Юлии Гёкчедаг и ее семилетнего сына Тимура обнаружили в квартире в восточной части Лондона,... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:59
2020-08-28T20:55
великобритания
москва
лондон
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Тела 35-летней гражданки <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> с русскими корнями Юлии Гёкчедаг и ее семилетнего сына Тимура обнаружили в квартире в восточной части <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>, правоохранители исходят из того, что женщина сначала убила ребенка, а затем совершила самоубийство, сообщает издание <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a> со ссылкой на лондонскую полицию.По данным издания, Гёкчедаг являлась аналитиком международного рейтингового агентства Moody's. Отмечается, что женщина была выпускницей финансового университета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и до переезда в Лондон работала в двух финансовых компаниях на юго-востоке России. Согласно Daily Mail, в 2011 году она вышла замуж за турецкого инвестиционного банкира Мехмета Гёкчедага, спустя год супруги переехали в британскую столицу. Неизвестно, была ли пара вместе в период, когда произошел трагический инцидент.Газета пишет, что после получения сообщения о пропаже Гёкчедаг и ее сына полиция проникла в квартиру в районе Собачий Остров на востоке Лондона, женщина и ребенок были найдены мертвыми."Детективы, проводящие расследование, не ищут никаких других лиц в связи со смертями", — отмечается в переданном РИА Новости заявлении лондонской полиции. В Регистрационной палате Великобритании Гёкчедаг была зарегистрирована как гражданка Великобритании и директор двух предприятий, добавляет Daily Mail.Как отметили в британской столичной полиции, расследование обстоятельств смерти женщины и ребенка назначено в коронерском суде в районе Поплар на 16 декабря.
https://ria.ru/20200711/1574221489.html
Срочно международное расследование, это не какой то там Навальный, это женщина и ребенок и санкции, санкции срочно ввести
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великобритания
москва
лондон
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великобритания, москва, лондон, в мире

В Лондоне нашли тела британки российского происхождения и ее сына

18:59 28.08.2020 (обновлено: 20:55 28.08.2020)
9902
© AP Photo / Victoria Jones/PAПолиция в Лондоне
Полиция в Лондоне
© AP Photo / Victoria Jones/PA
Полиция в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Тела 35-летней гражданки Великобритании с русскими корнями Юлии Гёкчедаг и ее семилетнего сына Тимура обнаружили в квартире в восточной части Лондона, правоохранители исходят из того, что женщина сначала убила ребенка, а затем совершила самоубийство, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на лондонскую полицию.
По данным издания, Гёкчедаг являлась аналитиком международного рейтингового агентства Moody's. Отмечается, что женщина была выпускницей финансового университета в Москве и до переезда в Лондон работала в двух финансовых компаниях на юго-востоке России. Согласно Daily Mail, в 2011 году она вышла замуж за турецкого инвестиционного банкира Мехмета Гёкчедага, спустя год супруги переехали в британскую столицу. Неизвестно, была ли пара вместе в период, когда произошел трагический инцидент.
Газета пишет, что после получения сообщения о пропаже Гёкчедаг и ее сына полиция проникла в квартиру в районе Собачий Остров на востоке Лондона, женщина и ребенок были найдены мертвыми.
"Детективы, проводящие расследование, не ищут никаких других лиц в связи со смертями", — отмечается в переданном РИА Новости заявлении лондонской полиции. В Регистрационной палате Великобритании Гёкчедаг была зарегистрирована как гражданка Великобритании и директор двух предприятий, добавляет Daily Mail.
Как отметили в британской столичной полиции, расследование обстоятельств смерти женщины и ребенка назначено в коронерском суде в районе Поплар на 16 декабря.
Настя Тропицель
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ВеликобританияМоскваЛондонВ мире
Популярные комментарии
Срочно международное расследование, это не какой то там Навальный, это женщина и ребенок и санкции, санкции срочно ввести
28 августа, 19:47
Александр Смирнов
4371003
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