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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200828/les-1576444632.html
Около 10 тысяч гектаров лесов Тюменской области проверили с помощью БПЛА
Около 10 тысяч гектаров лесного фонда уже обследовано в Тюменской области с помощью восьми беспилотников, закупленных в рамках регионального проекта "Сохранение РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:08
2020-08-28T17:07
тюменская область
бпла
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<strong>ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости</strong>. Около 10 тысяч гектаров лесного фонда уже обследовано в Тюменской области с помощью восьми беспилотников, закупленных в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", сообщает департамент лесного комплекса области.В этом году по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" впервые закуплены собственные беспилотные летательные аппараты – восемь беспилотных воздушных судов вертолётного типа и два беспилотника самолётного типа. Техника оборудована видеокамерами и тепловизорами для обнаружения возгораний на лесных территориях, сообщили в департаменте.БПЛА также могут помогать в борьбе с незаконными рубками, несанкционированными свалками, находить объекты, построенные в лесах без правовых оснований.Сейчас беспилотники помогают в обследовании лесных участков при планировании работ по обустройству. Так, командой Тюменской авиабазы были обследованы с воздуха лесные участки в <a href="https://ria.ru/location_Uvatskijj_rajjon" target="_blank">Уватском</a>, Тобольском и Омутинском районах. Как сообщил оператор БПЛА Тюменской авиабазы Игорь Сединкин, по заданию ГКУ "Тюменское управление лесами" было обследовано порядка 10 тысяч гектаров лесного фонда."Участки под государственное задание следующего года закладываются уже сейчас – летом, осенью. Сейчас мы как раз проводим исследования участков по поручению ГКУ "Тюменское управление лесами" для внесения корректировок в госзадание. Беспилотники практически незаменимы на труднодоступных участках, где нет подъездов для качественного обследования территории", — привели в департаменте его слова.
https://ria.ru/20200827/otoplenie-1576383454.html
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бпла

Около 10 тысяч гектаров лесов Тюменской области проверили с помощью БПЛА

17:08 28.08.2020
25
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛес и река
Лес и река
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Лес и река
ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Около 10 тысяч гектаров лесного фонда уже обследовано в Тюменской области с помощью восьми беспилотников, закупленных в рамках регионального проекта "Сохранение лесов", сообщает департамент лесного комплекса области.
В этом году по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" для ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" впервые закуплены собственные беспилотные летательные аппараты – восемь беспилотных воздушных судов вертолётного типа и два беспилотника самолётного типа. Техника оборудована видеокамерами и тепловизорами для обнаружения возгораний на лесных территориях, сообщили в департаменте.
БПЛА также могут помогать в борьбе с незаконными рубками, несанкционированными свалками, находить объекты, построенные в лесах без правовых оснований.
Сейчас беспилотники помогают в обследовании лесных участков при планировании работ по обустройству. Так, командой Тюменской авиабазы были обследованы с воздуха лесные участки в Уватском, Тобольском и Омутинском районах. Как сообщил оператор БПЛА Тюменской авиабазы Игорь Сединкин, по заданию ГКУ "Тюменское управление лесами" было обследовано порядка 10 тысяч гектаров лесного фонда.
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"Участки под государственное задание следующего года закладываются уже сейчас – летом, осенью. Сейчас мы как раз проводим исследования участков по поручению ГКУ "Тюменское управление лесами" для внесения корректировок в госзадание. Беспилотники практически незаменимы на труднодоступных участках, где нет подъездов для качественного обследования территории", — привели в департаменте его слова.
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Тюменская областьБПЛА
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