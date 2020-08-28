https://ria.ru/20200828/lekarstvo-1576428708.html
В Чехии начали выпуск вещества для производства лекарств от COVID-19
Вещество, которое можно использовать при создании лекарств для лечения тяжело больных коронавирусом, в частности, препарата remdesivir, начала по собственной... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:29
2020-08-28T13:29
2020-08-28T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
чехия
сша
в мире
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<strong>ПРАГА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Вещество, которое можно использовать при создании лекарств для лечения тяжело больных коронавирусом, в частности, препарата remdesivir, начала по собственной технологии производить для научных целей чешская фирма Santiago chemikálie, сообщил в пятницу журналистам ее директор Криштоф Шигут.Препарат remdesivir создан коллективом сотрудников американской компании Gilead Sciences под руководством чеха Томаша Цигларжа и успел успешно зарекомендовать себя при лечении тяжело больных COVID-19 в ряде стран, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>. Сейчас чешская фирма Santiago chemikálie разработала собственную технологию изготовления одного из компонентов этого препарата."Для исследовательских центров и их научных задач мы подготовили наборы из пяти компонентов, которые Всемирная организация здравоохранения назвала самыми надежными в борьбе с коронавирусом. В число этих веществ входит и вещество для производства препарата remdesivir, которое мы успешно синтезировали в нашей лаборатории. Данный набор компонентов мы назвали Aviromix", - сказал Шигут.По словам Шигута, этот набор компонентов будет способствовать более быстрому и действенному созданию и тестированию лекарств как против коронавируса, так и против других вирусов."В рамках европейского рынка мы готовы поставлять данные комплекты примерно в течение 48 часов", - сказал Шигут.Первым пользователем продукции фирмы Santiago chemikálie стал международный исследовательский центр Biocev. Как сообщил в пятницу журналистам его директор Павел Мартасек, центр приобрел первые 100 комплектов Aviromix."Мы надеемся, что они помогут нам в развитии новых лечебных подходов в борьбе против вирусных заболеваний, включая коронавирус", - сказал Мартасек.Весь комплект препаратов remdesivir в начале июля выкупило у компании-производителя правительство <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, для остальных стран лекарство, видимо, не будет доступно до октября этого года. Власти Чехии получили его в качестве подарка в количестве, необходимом для лечения примерно 40 человек. В ЕС remdesivir пока получил условную регистрацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200828/vaktsina-1576428097.html
https://ria.ru/20200724/1574884208.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, чехия, сша, в мире
ПРАГА, 28 авг – РИА Новости. Вещество, которое можно использовать при создании лекарств для лечения тяжело больных коронавирусом, в частности, препарата remdesivir, начала по собственной технологии производить для научных целей чешская фирма Santiago chemikálie, сообщил в пятницу журналистам ее директор Криштоф Шигут.
Препарат remdesivir создан коллективом сотрудников американской компании Gilead Sciences под руководством чеха Томаша Цигларжа и успел успешно зарекомендовать себя при лечении тяжело больных COVID-19 в ряде стран, в том числе в Чехии
. Сейчас чешская фирма Santiago chemikálie разработала собственную технологию изготовления одного из компонентов этого препарата.
"Для исследовательских центров и их научных задач мы подготовили наборы из пяти компонентов, которые Всемирная организация здравоохранения назвала самыми надежными в борьбе с коронавирусом. В число этих веществ входит и вещество для производства препарата remdesivir, которое мы успешно синтезировали в нашей лаборатории. Данный набор компонентов мы назвали Aviromix", - сказал Шигут.
По словам Шигута, этот набор компонентов будет способствовать более быстрому и действенному созданию и тестированию лекарств как против коронавируса, так и против других вирусов.
"В рамках европейского рынка мы готовы поставлять данные комплекты примерно в течение 48 часов", - сказал Шигут.
Первым пользователем продукции фирмы Santiago chemikálie стал международный исследовательский центр Biocev. Как сообщил в пятницу журналистам его директор Павел Мартасек, центр приобрел первые 100 комплектов Aviromix.
"Мы надеемся, что они помогут нам в развитии новых лечебных подходов в борьбе против вирусных заболеваний, включая коронавирус", - сказал Мартасек.
Весь комплект препаратов remdesivir в начале июля выкупило у компании-производителя правительство США
, для остальных стран лекарство, видимо, не будет доступно до октября этого года. Власти Чехии получили его в качестве подарка в количестве, необходимом для лечения примерно 40 человек. В ЕС remdesivir пока получил условную регистрацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф