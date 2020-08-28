В Русском союзе Латвии назвали срок налаживания отношений с Россией
16:40 28.08.2020 (обновлено: 16:45 28.08.2020)
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РИГА, 28 авг – РИА Новости. Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что добрые отношения с Россией удастся наладить не раньше, чем через 50 лет.
Ранее глава партии "Согласие" Янис Урбанович заявил, что Латвии для того, чтобы улучшить свою экономику, надо вести диалог с Москвой на русском языке, хотя для многих местных политиков он является "ненавистным".
"В данном случае язык общения между партнерами значения не имеет. Хотят договориться - найдут, как друг друга понять. А вот когда не хотят договариваться, уже ни английский, ни русский не помогают. Это доказали последние 30 лет отношений между Латвией и Россией. Латвийская сторона последовательно и планомерно шла на обрыв всех связей - и экономических и культурных", - сказал Митрофанов РИА Новости.
Россия когда-то заметила такую политику Латвии и смирилась с ней, после чего стала "планомерно и последовательно начала переориентировать свои грузы из портов Латвии в собственные существующие и строящиеся порты", считает сопредседатель РСЛ. Он отметил, что исправить ситуацию будет сложно и на это потребуются десятилетия.
"А сейчас Урбанович вдруг демонстрирует детскую непосредственность, сводя причину разногласий к языку общения. Причина в геополитическом расколе в Европе и видении будущего. Обе стороны друг друга партнерами и добрыми соседями уже не видят. Если это и изменится, то не раньше, чем через 50 лет", - утверждает сопредседатель Русского союза.