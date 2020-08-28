https://ria.ru/20200828/latviya-1576443181.html

В Русском союзе Латвии назвали срок налаживания отношений с Россией

Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что добрые отношения с Россией удастся наладить не раньше,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:40

2020-08-28T16:40

2020-08-28T16:45

россия

мирослав митрофанов

русский союз латвии

янис урбанович

латвия

политика

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<strong>РИГА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Сопредседатель <a href="https://ria.ru/organization_Russkijj_sojuz_Latvii" target="_blank">Русского союза Латвии</a> (РСЛ), экс-депутат Европарламента <a href="https://ria.ru/person_Miroslav_Mitrofanov" target="_blank">Мирослав Митрофанов</a> считает, что добрые отношения с Россией удастся наладить не раньше, чем через 50 лет.Ранее глава партии "Согласие" <a href="https://ria.ru/person_JAnis_Urbanovich" target="_blank">Янис Урбанович</a> заявил, что Латвии для того, чтобы улучшить свою экономику, надо вести диалог с Москвой на русском языке, хотя для многих местных политиков он является "ненавистным".Россия когда-то заметила такую политику <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a> и смирилась с ней, после чего стала "планомерно и последовательно начала переориентировать свои грузы из портов Латвии в собственные существующие и строящиеся порты", считает сопредседатель РСЛ. Он отметил, что исправить ситуацию будет сложно и на это потребуются десятилетия."А сейчас Урбанович вдруг демонстрирует детскую непосредственность, сводя причину разногласий к языку общения. Причина в геополитическом расколе в Европе и видении будущего. Обе стороны друг друга партнерами и добрыми соседями уже не видят. Если это и изменится, то не раньше, чем через 50 лет", - утверждает сопредседатель Русского союза.

https://ria.ru/20200828/latviya-1576407560.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мирослав митрофанов, русский союз латвии, янис урбанович, латвия, политика