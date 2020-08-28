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https://ria.ru/20200828/latviya-1576443181.html
В Русском союзе Латвии назвали срок налаживания отношений с Россией
Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что добрые отношения с Россией удастся наладить не раньше,... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:40
2020-08-28T16:45
россия
мирослав митрофанов
русский союз латвии
янис урбанович
латвия
политика
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<strong>РИГА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Сопредседатель <a href="https://ria.ru/organization_Russkijj_sojuz_Latvii" target="_blank">Русского союза Латвии</a> (РСЛ), экс-депутат Европарламента <a href="https://ria.ru/person_Miroslav_Mitrofanov" target="_blank">Мирослав Митрофанов</a> считает, что добрые отношения с Россией удастся наладить не раньше, чем через 50 лет.Ранее глава партии "Согласие" <a href="https://ria.ru/person_JAnis_Urbanovich" target="_blank">Янис Урбанович</a> заявил, что Латвии для того, чтобы улучшить свою экономику, надо вести диалог с Москвой на русском языке, хотя для многих местных политиков он является "ненавистным".Россия когда-то заметила такую политику <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a> и смирилась с ней, после чего стала "планомерно и последовательно начала переориентировать свои грузы из портов Латвии в собственные существующие и строящиеся порты", считает сопредседатель РСЛ. Он отметил, что исправить ситуацию будет сложно и на это потребуются десятилетия."А сейчас Урбанович вдруг демонстрирует детскую непосредственность, сводя причину разногласий к языку общения. Причина в геополитическом расколе в Европе и видении будущего. Обе стороны друг друга партнерами и добрыми соседями уже не видят. Если это и изменится, то не раньше, чем через 50 лет", - утверждает сопредседатель Русского союза.
https://ria.ru/20200828/latviya-1576407560.html
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россия
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россия, мирослав митрофанов, русский союз латвии, янис урбанович, латвия, политика

В Русском союзе Латвии назвали срок налаживания отношений с Россией

16:40 28.08.2020 (обновлено: 16:45 28.08.2020)
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© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига
© Depositphotos / Vitalez1988
РИГА, 28 авг – РИА Новости. Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов считает, что добрые отношения с Россией удастся наладить не раньше, чем через 50 лет.
Ранее глава партии "Согласие" Янис Урбанович заявил, что Латвии для того, чтобы улучшить свою экономику, надо вести диалог с Москвой на русском языке, хотя для многих местных политиков он является "ненавистным".

"В данном случае язык общения между партнерами значения не имеет. Хотят договориться - найдут, как друг друга понять. А вот когда не хотят договариваться, уже ни английский, ни русский не помогают. Это доказали последние 30 лет отношений между Латвией и Россией. Латвийская сторона последовательно и планомерно шла на обрыв всех связей - и экономических и культурных", - сказал Митрофанов РИА Новости.

Россия когда-то заметила такую политику Латвии и смирилась с ней, после чего стала "планомерно и последовательно начала переориентировать свои грузы из портов Латвии в собственные существующие и строящиеся порты", считает сопредседатель РСЛ. Он отметил, что исправить ситуацию будет сложно и на это потребуются десятилетия.
"А сейчас Урбанович вдруг демонстрирует детскую непосредственность, сводя причину разногласий к языку общения. Причина в геополитическом расколе в Европе и видении будущего. Обе стороны друг друга партнерами и добрыми соседями уже не видят. Если это и изменится, то не раньше, чем через 50 лет", - утверждает сопредседатель Русского союза.
Рижский порт
Вчера, 05:49
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык"
74292937
Обсудить 3
РоссияМирослав МитрофановРусский союз ЛатвииЯнис УрбановичЛатвияПолитика
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