https://ria.ru/20200828/lager-1576414378.html
В летних лагерях России не зафиксировали случаев заражения коронавирусом
Более 1 миллиона детей отдохнули летом в лагерях РФ, случаев инфицирования с развитием клинической картины у детей или взрослых там не было, заявила глава... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:47
2020-08-28T10:47
2020-08-28T10:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Более 1 миллиона детей отдохнули летом в лагерях РФ, случаев инфицирования с развитием клинической картины у детей или взрослых там не было, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Мы провели летнюю оздоровительную кампанию, она практически завершена. Более миллиона детей отдохнули за городом. И мы не видели ни одного случая инфицирования с развитием клинической картины ни у детей, ни у взрослых", - сказала Попова на совете ректоров медвузов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200827/shkola-1576364530.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество