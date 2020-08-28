Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/kurs-1576433358.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 25 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 25,12 копейки - до 88,7448 рубля, курс доллара снизился на 59,72... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:22
2020-08-28T14:22
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a7ce656ac7b10480ce2a47fa2fe3385c.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 25,12 копейки - до 88,7448 рубля, курс доллара снизился на 59,72 копейки, до 74,6382 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 44,15 копейки, составив 80,9862 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/dollar-1576308333.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8f8fc06616f4dee162d19c90ce5be524.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 25 копеек

14:22 28.08.2020
2006
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 25,12 копейки - до 88,7448 рубля, курс доллара снизился на 59,72 копейки, до 74,6382 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 44,15 копейки, составив 80,9862 рубля.
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга
25 августа, 21:41Акценты
Китайская подделка или новый эталон: станет ли юань заменой доллара?Доллару в этом году приходится несладко: то резкая девальвация, то повышенная ценность золота, то родная американская ФРС и ее осторожная политика. Но это все текущие факторы, не сулящие долговременных проблем американской валюте. Другое дело – Китай.
431107
Обсудить 2
Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Курс рубля
На Западе сочли рубль слишком дешевым
Курс рубля
Рубль продолжил рост к доллару и евро
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Курс доллара вырос до 76 рублей впервые с апреля
Электронное табло с курсами валют в Москве
Официальный курс евро на пятницу снизился на 23 копейки
Вид на Клайпедский морской торговый порт
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил ситуацию у границ с началом Великой Отечественной войны
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель отложила поездку по Транссибирской магистрали
Вадим Белоусов
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
Вечная мерзлота. Архипелаг Шпицберген
На Шпицбергене белый медведь убил человека
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала не связывать "Северный поток — 2" с делом Навального
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
У России есть вопросы к работе американских лабораторий, заявила Захарова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад "дернется"
Полиция в Лондоне
В Лондоне нашли тела британки российского происхождения и ее сына
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния