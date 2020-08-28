https://ria.ru/20200828/kurs-1576433358.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 25 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 25,12 копейки - до 88,7448 рубля, курс доллара снизился на 59,72... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:22

2020-08-28T14:22

2020-08-28T14:22

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 25,12 копейки - до 88,7448 рубля, курс доллара снизился на 59,72 копейки, до 74,6382 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 44,15 копейки, составив 80,9862 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/dollar-1576308333.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика