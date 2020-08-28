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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200828/kurorty-1576415101.html
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
Большой заболеваемости коронавирусной инфекцией на российских курортах не отмечается, но вирус пока никуда не делся, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:06
2020-08-28T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Большой заболеваемости коронавирусной инфекцией на российских курортах не отмечается, но вирус пока никуда не делся, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Инфицирования мы не видим на наших курортах. Я хочу сказать, что на каждые 10 тысяч отдохнувших мы видим не более шести вернувшихся с инфекцией. И это тоже внушает определенный оптимизм, но этот оптимизм не должен нас расхолаживать. Вирус остается, он никуда не делся и не денется", - сказала Попова на совете ректоров медвузов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах

11:06 28.08.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Большой заболеваемости коронавирусной инфекцией на российских курортах не отмечается, но вирус пока никуда не делся, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Инфицирования мы не видим на наших курортах. Я хочу сказать, что на каждые 10 тысяч отдохнувших мы видим не более шести вернувшихся с инфекцией. И это тоже внушает определенный оптимизм, но этот оптимизм не должен нас расхолаживать. Вирус остается, он никуда не делся и не денется", - сказала Попова на совете ректоров медвузов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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