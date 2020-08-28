https://ria.ru/20200828/kurorty-1576415101.html
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
Большой заболеваемости коронавирусной инфекцией на российских курортах не отмечается, но вирус пока никуда не делся, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:06
2020-08-28T11:06
2020-08-28T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Большой заболеваемости коронавирусной инфекцией на российских курортах не отмечается, но вирус пока никуда не делся, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Инфицирования мы не видим на наших курортах. Я хочу сказать, что на каждые 10 тысяч отдохнувших мы видим не более шести вернувшихся с инфекцией. И это тоже внушает определенный оптимизм, но этот оптимизм не должен нас расхолаживать. Вирус остается, он никуда не делся и не денется", - сказала Попова на совете ректоров медвузов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200828/lager-1576414378.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)