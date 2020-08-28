https://ria.ru/20200828/kuban-1576455219.html

Потребсфера Кубани возвращается к показателям докарантинного периода

Потребсфера Краснодарского края возвращается к показателям докарантинного периода, оборот торговой отрасли региона за семь месяцев составил 1,188 триллиона... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T20:51

2020-08-28T20:51

2020-08-28T20:51

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 28 авг – РИА Новости.</strong> Потребсфера <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> возвращается к показателям докарантинного периода, оборот торговой отрасли региона за семь месяцев составил 1,188 триллиона рублей, что всего на 6,8% ниже прошлогоднего показателя, сообщает администрация края.Губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> в августе текущего года подписал план по восстановлению роста экономики Краснодарского края. Одна из антикризисных мер, предусмотренных документом – помощь предпринимателям в расширении рынков сбыта через электронные площадки. Бизнес сможет вернуть 100% затрат по переходу на интернет-торговлю, на эти цели предусмотрены средства в краевом бюджете."Если объем оборотов потребительской сферы в апреле достиг минимального значения, то с мая предприятия показывают постепенное нарастание. Отрасль восстанавливается после периода ограничительных мероприятий, установленных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", – приводятся в сообщении данные департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя региона.Уточняется, что в январе-июле оборот розничной торговли составил 728,2 миллиарда рублей, это на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот предприятий оптовой торговли увеличился на 4,7% – до 497,2 миллиарда рублей. Отмечается, что пандемия дала дополнительный импульс развитию интернет-продаж.Оборот общественного питания снизился на 24,8% и составил 29,7 миллиарда рублей. Объем бытовых услуг – 33 миллиарда рублей, что ниже на 20,3% прошлогоднего показателя."Несмотря на то, что предприятия потребительской сферы получили отсрочки по уплате налоговых платежей, а организации малого и среднего предпринимательства, отнесенные к наиболее пострадавшим отраслям, освободили от уплаты налогов за два квартала, в консолидированный бюджет края поступило 25 миллиардов рублей", – цитирует ведомство главу департамента Романа Куринного. Отмечается, что каждый пятый рубль в казну региона поступает от предприятий потребительской сферы.

https://ria.ru/20200828/kuban-1576449241.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика