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Краснодарский край
https://ria.ru/20200828/kuban-1576455219.html
Потребсфера Кубани возвращается к показателям докарантинного периода
Потребсфера Краснодарского края возвращается к показателям докарантинного периода, оборот торговой отрасли региона за семь месяцев составил 1,188 триллиона... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:51
2020-08-28T20:51
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 28 авг – РИА Новости.</strong> Потребсфера <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> возвращается к показателям докарантинного периода, оборот торговой отрасли региона за семь месяцев составил 1,188 триллиона рублей, что всего на 6,8% ниже прошлогоднего показателя, сообщает администрация края.Губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> в августе текущего года подписал план по восстановлению роста экономики Краснодарского края. Одна из антикризисных мер, предусмотренных документом – помощь предпринимателям в расширении рынков сбыта через электронные площадки. Бизнес сможет вернуть 100% затрат по переходу на интернет-торговлю, на эти цели предусмотрены средства в краевом бюджете."Если объем оборотов потребительской сферы в апреле достиг минимального значения, то с мая предприятия показывают постепенное нарастание. Отрасль восстанавливается после периода ограничительных мероприятий, установленных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", – приводятся в сообщении данные департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя региона.Уточняется, что в январе-июле оборот розничной торговли составил 728,2 миллиарда рублей, это на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот предприятий оптовой торговли увеличился на 4,7% – до 497,2 миллиарда рублей. Отмечается, что пандемия дала дополнительный импульс развитию интернет-продаж.Оборот общественного питания снизился на 24,8% и составил 29,7 миллиарда рублей. Объем бытовых услуг – 33 миллиарда рублей, что ниже на 20,3% прошлогоднего показателя."Несмотря на то, что предприятия потребительской сферы получили отсрочки по уплате налоговых платежей, а организации малого и среднего предпринимательства, отнесенные к наиболее пострадавшим отраслям, освободили от уплаты налогов за два квартала, в консолидированный бюджет края поступило 25 миллиардов рублей", – цитирует ведомство главу департамента Романа Куринного. Отмечается, что каждый пятый рубль в казну региона поступает от предприятий потребительской сферы.
https://ria.ru/20200828/kuban-1576449241.html
краснодарский край
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Потребсфера Кубани возвращается к показателям докарантинного периода

20:51 28.08.2020
27
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 28 авг – РИА Новости. Потребсфера Краснодарского края возвращается к показателям докарантинного периода, оборот торговой отрасли региона за семь месяцев составил 1,188 триллиона рублей, что всего на 6,8% ниже прошлогоднего показателя, сообщает администрация края.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев в августе текущего года подписал план по восстановлению роста экономики Краснодарского края. Одна из антикризисных мер, предусмотренных документом – помощь предпринимателям в расширении рынков сбыта через электронные площадки. Бизнес сможет вернуть 100% затрат по переходу на интернет-торговлю, на эти цели предусмотрены средства в краевом бюджете.
"Если объем оборотов потребительской сферы в апреле достиг минимального значения, то с мая предприятия показывают постепенное нарастание. Отрасль восстанавливается после периода ограничительных мероприятий, установленных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", – приводятся в сообщении данные департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя региона.
Уточняется, что в январе-июле оборот розничной торговли составил 728,2 миллиарда рублей, это на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот предприятий оптовой торговли увеличился на 4,7% – до 497,2 миллиарда рублей. Отмечается, что пандемия дала дополнительный импульс развитию интернет-продаж.
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Оборот общественного питания снизился на 24,8% и составил 29,7 миллиарда рублей. Объем бытовых услуг – 33 миллиарда рублей, что ниже на 20,3% прошлогоднего показателя.
"Несмотря на то, что предприятия потребительской сферы получили отсрочки по уплате налоговых платежей, а организации малого и среднего предпринимательства, отнесенные к наиболее пострадавшим отраслям, освободили от уплаты налогов за два квартала, в консолидированный бюджет края поступило 25 миллиардов рублей", – цитирует ведомство главу департамента Романа Куринного. Отмечается, что каждый пятый рубль в казну региона поступает от предприятий потребительской сферы.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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