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Несколько фигурантов дела о коррупции в РКК "Энергия" скрылись
Как минимум три фигуранта о хищении миллиарда рублей в РКК "Энергия" скрылись от правосудия за рубежом, заявил следователь в пятницу в Бабушкинском суде Москвы. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:46
2020-08-28T16:08
россия
исток
александр борисов
москва
ркк "энергия"
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Как минимум три фигуранта о хищении миллиарда рублей в <a href="http://ria.ru/organization_EHnergija_raketno_kosmicheskaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">РКК</a> "Энергия" скрылись от правосудия за рубежом, заявил следователь в пятницу в Бабушкинском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.РКК "Энергия" - одно из крупнейших предприятий космической отрасли России, наследник знаменитого ОКБ-1 Сергея Королева."Игнаткин, Морозов и Стопович … скрылись за пределами <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и объявлены в розыск", - сказал следователь, упомянув и о других, "еще не установленных лицах".Пока в рамках расследования задержаны четыре человека: бывший гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, гендиректор ФГУП "НПП "<a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x7a47960/" target="_blank" data-auto="true">Исток</a>", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Borisov_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Борисов</a>, и бывшие сотрудники РКК Степан и Александр Проховы.Всем им грозит до десяти лет колонии.
https://ria.ru/20200828/solntsev-1576439790.html
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россия
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россия, исток, александр борисов, москва, ркк "энергия", происшествия

Несколько фигурантов дела о коррупции в РКК "Энергия" скрылись

15:46 28.08.2020 (обновлено: 16:08 28.08.2020)
1476
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Как минимум три фигуранта о хищении миллиарда рублей в РКК "Энергия" скрылись от правосудия за рубежом, заявил следователь в пятницу в Бабушкинском суде Москвы.
РКК "Энергия" - одно из крупнейших предприятий космической отрасли России, наследник знаменитого ОКБ-1 Сергея Королева.
"Игнаткин, Морозов и Стопович … скрылись за пределами Российской Федерации и объявлены в розыск", - сказал следователь, упомянув и о других, "еще не установленных лицах".
Пока в рамках расследования задержаны четыре человека: бывший гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, гендиректор ФГУП "НПП "Исток", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, Александр Борисов, и бывшие сотрудники РКК Степан и Александр Проховы.
Всем им грозит до десяти лет колонии.
Владимир Солнцев
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РоссияИстокАлександр БорисовМоскваРКК "Энергия"Происшествия
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