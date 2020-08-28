https://ria.ru/20200828/kriminal-1576440117.html

Несколько фигурантов дела о коррупции в РКК "Энергия" скрылись

Как минимум три фигуранта о хищении миллиарда рублей в РКК "Энергия" скрылись от правосудия за рубежом, заявил следователь в пятницу в Бабушкинском суде Москвы. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:46

2020-08-28T15:46

2020-08-28T16:08

россия

исток

александр борисов

москва

ркк "энергия"

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Как минимум три фигуранта о хищении миллиарда рублей в <a href="http://ria.ru/organization_EHnergija_raketno_kosmicheskaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">РКК</a> "Энергия" скрылись от правосудия за рубежом, заявил следователь в пятницу в Бабушкинском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.РКК "Энергия" - одно из крупнейших предприятий космической отрасли России, наследник знаменитого ОКБ-1 Сергея Королева."Игнаткин, Морозов и Стопович … скрылись за пределами <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и объявлены в розыск", - сказал следователь, упомянув и о других, "еще не установленных лицах".Пока в рамках расследования задержаны четыре человека: бывший гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, гендиректор ФГУП "НПП "<a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x7a47960/" target="_blank" data-auto="true">Исток</a>", разработчика и производителя СВЧ-электроники для комплексов связи, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Borisov_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Борисов</a>, и бывшие сотрудники РКК Степан и Александр Проховы.Всем им грозит до десяти лет колонии.

https://ria.ru/20200828/solntsev-1576439790.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, исток, александр борисов, москва, ркк "энергия", происшествия