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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
Объем выданных российским компаниям проблемных кредитов вырос за июль на 271,5 миллиарда рублей, что составило максимальный месячный прирост с января 2019 года. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T09:05
2020-08-28T11:48
сбербанк россии
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Объем выданных российским компаниям проблемных кредитов вырос за июль на 271,5 миллиарда рублей, что составило максимальный месячный прирост с января 2019 года. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка сообщает <a href="https://www.rbc.ru/finances/28/08/2020/5f47cbb89a79470a5278a174?from=from_main_6" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК.</a>Отмечается, что большую часть прироста обеспечил <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a>. Согласно оборотной ведомости кредитной организации на 1 августа, объем просроченных рублевых кредитов за предыдущий месяц увеличился в банке на рекордные в его истории 92,6 миллиарда рублей. Объем просрочки по валютным обязательствам бизнеса вырос на 1,96 миллиарда долларов, что также является историческим максимумом.При этом, по мнению аналитиков, показатели Сбербанка радикально отличаются от рыночного уровня, и это указывает на то, что на просрочку вышло очень небольшое число очень крупных заемщиков Сбербанка.В самой кредитной организации журналистам подтвердили, что речь идет об одном заемщике."За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платежной дисциплины наших корпоративных клиентов, увеличения просрочки не наблюдаем", — пояснили в Сбербанке.
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сбербанк россии, экономика

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

09:05 28.08.2020 (обновлено: 11:48 28.08.2020)
18585
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЛоготип "Сбербанка"
Логотип Сбербанка
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Объем выданных российским компаниям проблемных кредитов вырос за июль на 271,5 миллиарда рублей, что составило максимальный месячный прирост с января 2019 года. Об этом со ссылкой на статистику Центробанка сообщает РБК.
Отмечается, что большую часть прироста обеспечил Сбербанк. Согласно оборотной ведомости кредитной организации на 1 августа, объем просроченных рублевых кредитов за предыдущий месяц увеличился в банке на рекордные в его истории 92,6 миллиарда рублей. Объем просрочки по валютным обязательствам бизнеса вырос на 1,96 миллиарда долларов, что также является историческим максимумом.
При этом, по мнению аналитиков, показатели Сбербанка радикально отличаются от рыночного уровня, и это указывает на то, что на просрочку вышло очень небольшое число очень крупных заемщиков Сбербанка.
В самой кредитной организации журналистам подтвердили, что речь идет об одном заемщике.
"За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платежной дисциплины наших корпоративных клиентов, увеличения просрочки не наблюдаем", — пояснили в Сбербанке.
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Сбербанк РоссииЭкономика
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