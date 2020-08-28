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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576457530.html
В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
Первый случай подтвержденного повторного заражения коронавирусом описан в США, препринт статьи опубликовала группа ученых из Невады. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T23:28
2020-08-28T23:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Первый случай подтвержденного повторного заражения коронавирусом описан в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, препринт статьи опубликовала группа ученых из <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Невады</a>.По их данным, 25-летний мужчина из города Рино в Неваде дал положительный результат на COVID-19 в середине апреля, затем выздоровел, а в мае снова заболел, причем во второй раз заболевание проходило в более тяжелой форме. При этом у мужчины были антитела на вирус.Сообщения о том, что коронавирусом можно заразиться больше одного раза, поступали неоднократно, однако большинство таких случаев обычно связаны с ложно позитивными результатами тестов. Случаи, когда документально подтверждено повторное заражение, очень редки. Ученые не пришли к однозначному выводу, что может вызвать повторное заражение - сам вирус, особенности иммунной системы конкретного человека, либо сочетание этих факторов.В США подтверждено уже более 5,9 миллиона случаев коронавируса, более 181 тысячи человек умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200825/povtorno-1576292229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/koronavirus-1576388476.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире

В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

23:28 28.08.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Первый случай подтвержденного повторного заражения коронавирусом описан в США, препринт статьи опубликовала группа ученых из Невады.
По их данным, 25-летний мужчина из города Рино в Неваде дал положительный результат на COVID-19 в середине апреля, затем выздоровел, а в мае снова заболел, причем во второй раз заболевание проходило в более тяжелой форме. При этом у мужчины были антитела на вирус.
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Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Сообщения о том, что коронавирусом можно заразиться больше одного раза, поступали неоднократно, однако большинство таких случаев обычно связаны с ложно позитивными результатами тестов. Случаи, когда документально подтверждено повторное заражение, очень редки. Ученые не пришли к однозначному выводу, что может вызвать повторное заражение - сам вирус, особенности иммунной системы конкретного человека, либо сочетание этих факторов.
В США подтверждено уже более 5,9 миллиона случаев коронавируса, более 181 тысячи человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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