https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576457530.html

В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

Первый случай подтвержденного повторного заражения коронавирусом описан в США, препринт статьи опубликовала группа ученых из Невады. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T23:28

2020-08-28T23:28

2020-08-28T23:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Первый случай подтвержденного повторного заражения коронавирусом описан в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, препринт статьи опубликовала группа ученых из <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Невады</a>.По их данным, 25-летний мужчина из города Рино в Неваде дал положительный результат на COVID-19 в середине апреля, затем выздоровел, а в мае снова заболел, причем во второй раз заболевание проходило в более тяжелой форме. При этом у мужчины были антитела на вирус.Сообщения о том, что коронавирусом можно заразиться больше одного раза, поступали неоднократно, однако большинство таких случаев обычно связаны с ложно позитивными результатами тестов. Случаи, когда документально подтверждено повторное заражение, очень редки. Ученые не пришли к однозначному выводу, что может вызвать повторное заражение - сам вирус, особенности иммунной системы конкретного человека, либо сочетание этих факторов.В США подтверждено уже более 5,9 миллиона случаев коронавируса, более 181 тысячи человек умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200825/povtorno-1576292229.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/koronavirus-1576388476.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире