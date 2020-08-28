https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576427847.html

Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России

Врач и телеведущий Александр Мясников подсчитал реальное число заболевших COVID-19. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:14

2020-08-28T13:14

2020-08-28T16:25

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> подсчитал реальное число заболевших COVID-19.По его словам, на основании данных <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> о наличии иммунитета к коронавирусу у 20-25 процентов обследованных россиян можно утверждать, что перенесших инфекцию было гораздо больше, чем представлялось ранее.При этом медик уточнил, что речь идет скорее о высоком титре антител IgG, которые остаются в организме после болезни."Это значит, что, экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 миллионов человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 миллионов", — написал специалист в <a href="https://t.me/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram.</a>Он отметил, что публикуемые данные о количестве инфицированных в стране и мире в целом могут отражать лишь малую часть от общей картины.Ранее глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что иммунитет к коронавирусу имеют от 24 до 26% обследованных россиян, причем он может формироваться и у тех, кто не имел клинических симптомов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/sobyanin-1576418920.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)