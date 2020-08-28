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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576427847.html
Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России
Врач и телеведущий Александр Мясников подсчитал реальное число заболевших COVID-19. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:14
2020-08-28T16:25
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> подсчитал реальное число заболевших COVID-19.По его словам, на основании данных <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> о наличии иммунитета к коронавирусу у 20-25 процентов обследованных россиян можно утверждать, что перенесших инфекцию было гораздо больше, чем представлялось ранее.При этом медик уточнил, что речь идет скорее о высоком титре антител IgG, которые остаются в организме после болезни."Это значит, что, экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 миллионов человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 миллионов", — написал специалист в <a href="https://t.me/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram.</a>Он отметил, что публикуемые данные о количестве инфицированных в стране и мире в целом могут отражать лишь малую часть от общей картины.Ранее глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что иммунитет к коронавирусу имеют от 24 до 26% обследованных россиян, причем он может формироваться и у тех, кто не имел клинических симптомов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/sobyanin-1576418920.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России

13:14 28.08.2020 (обновлено: 16:25 28.08.2020)
28402
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников подсчитал реальное число заболевших COVID-19.
По его словам, на основании данных Роспотребнадзора о наличии иммунитета к коронавирусу у 20-25 процентов обследованных россиян можно утверждать, что перенесших инфекцию было гораздо больше, чем представлялось ранее.
При этом медик уточнил, что речь идет скорее о высоком титре антител IgG, которые остаются в организме после болезни.
"Это значит, что, экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 миллионов человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 миллионов", — написал специалист в Telegram.
Он отметил, что публикуемые данные о количестве инфицированных в стране и мире в целом могут отражать лишь малую часть от общей картины.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу имеют от 24 до 26% обследованных россиян, причем он может формироваться и у тех, кто не имел клинических симптомов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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