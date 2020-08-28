https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576414560.html

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Эпидпроцесс, связанный с коронавирусом, в России на сегодняшний день абсолютно управляемый, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:51

2020-08-28T10:51

2020-08-28T10:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Эпидпроцесс, связанный с коронавирусом, в России на сегодняшний день абсолютно управляемый, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Я бы хотела обратить ваше внимание, что эпидпроцесс в Российской Федерации на сегодняшний день абсолютно управляем. Мы это понимаем, как это делать", - сказала Попова на совете ректоров медвузов.Она отметила, что сегодняшняя ситуация с коронавирусом оценивается как стабилизирующаяся. Темпы прироста заболеваемости снизились почти в 60 раз по отношению к концу марта. "Мы сравниваем себя с концом марта, потому что это начало ограничительных мероприятий", - пояснила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество