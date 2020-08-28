https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576407062.html

В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей

2020-08-28T03:48

2020-08-28T03:48

2020-08-28T10:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

женева (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете, заявил на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) <a href="https://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/">Тедрос Адханом Гебрейесус</a>. Запись мероприятия размещена на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M8wqU7_qTNI" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-странице организации.По мнению главы ВОЗ, такая ситуация вызвана ограничительными мерами, введенными во многих странах, и связанным с этим отсутствием взаимодействия между людьми. Гебрейесус отметил, что от психических расстройств страдает около миллиарда человек, но качественная медицинская помощь доступна меньшинству населения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a> , в мире выявлено более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

Галина Белова Три месяца нагнетали психоз. Внушаемые поддались. Уже полтора месяца не смотрю телевизор, и психическое здоровье в порядке. 32

Министр Правды когда весь мир сошел с ума сложно назвать себя нормальным, так как ты в меньшинстве. а вообще сошли с ума только те люди, у которых телевизор вместо мозга, остальные лишь улыбаются и делают свою работу 29

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женева (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, женева (город), в мире