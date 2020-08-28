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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576407062.html
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
2020-08-28T03:48
2020-08-28T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
женева (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете, заявил на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) <a href="https://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/">Тедрос Адханом Гебрейесус</a>. Запись мероприятия размещена на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M8wqU7_qTNI" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-странице организации.По мнению главы ВОЗ, такая ситуация вызвана ограничительными мерами, введенными во многих странах, и связанным с этим отсутствием взаимодействия между людьми. Гебрейесус отметил, что от психических расстройств страдает около миллиарда человек, но качественная медицинская помощь доступна меньшинству населения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a> , в мире выявлено более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
Три месяца нагнетали психоз. Внушаемые поддались. Уже полтора месяца не смотрю телевизор, и психическое здоровье в порядке.
32
когда весь мир сошел с ума сложно назвать себя нормальным, так как ты в меньшинстве. а вообще сошли с ума только те люди, у которых телевизор вместо мозга, остальные лишь улыбаются и делают свою работу
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6
женева (город)
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, женева (город), в мире

В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей

03:48 28.08.2020 (обновлено: 10:07 28.08.2020)
11498
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Запись мероприятия размещена на YouTube-странице организации.

"COVID-19 повлиял на психику миллионов людей из-за вызванных им тревог и страхов, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья", — сказал он.

По мнению главы ВОЗ, такая ситуация вызвана ограничительными мерами, введенными во многих странах, и связанным с этим отсутствием взаимодействия между людьми.
Гебрейесус отметил, что от психических расстройств страдает около миллиарда человек, но качественная медицинская помощь доступна меньшинству населения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлено более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
3144221617
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗЖенева (город)В мире
Популярные комментарии
Три месяца нагнетали психоз. Внушаемые поддались. Уже полтора месяца не смотрю телевизор, и психическое здоровье в порядке.
28 августа, 06:04
Галина Белова
3020000
когда весь мир сошел с ума сложно назвать себя нормальным, так как ты в меньшинстве. а вообще сошли с ума только те люди, у которых телевизор вместо мозга, остальные лишь улыбаются и делают свою работу
28 августа, 04:50
Министр Правды
2900000
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