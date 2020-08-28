Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка в 2020 году
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБерег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не исключает повторения акции продаж туров по России с кешбэком в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
"Мы благодарны бизнесу за поддержку программы и обратную связь. Программа работает и уже показала свою эффективность в части симулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году", - сообщили в Ростуризме.
Ранее представители российского туристического бизнеса направили письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину (есть в распоряжении РИА Новости) с просьбой повторить в ближайшее время акцию продаж с кешбэком в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств, включая реализацию туров на 2021 год.
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