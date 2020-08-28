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Туризм
https://ria.ru/20200828/keshbek-1576453681.html
Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка в 2020 году
Федеральное агентство по туризму не исключает повторения акции продаж туров по России с кешбэком в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:04
2020-08-28T20:04
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Федеральное агентство по туризму не исключает повторения акции продаж туров по России с кешбэком в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября."Мы благодарны бизнесу за поддержку программы и обратную связь. Программа работает и уже показала свою эффективность в части симулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году", - сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризме</a>.Ранее представители российского туристического бизнеса направили письмо премьеру РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> (есть в распоряжении РИА Новости) с просьбой повторить в ближайшее время акцию продаж с кешбэком в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств, включая реализацию туров на 2021 год.
https://ria.ru/20200827/keshbek-1576387365.html
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новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка в 2020 году

20:04 28.08.2020
267
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБерег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Берег Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не исключает повторения акции продаж туров по России с кешбэком в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
"Мы благодарны бизнесу за поддержку программы и обратную связь. Программа работает и уже показала свою эффективность в части симулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году", - сообщили в Ростуризме.
Ранее представители российского туристического бизнеса направили письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину (есть в распоряжении РИА Новости) с просьбой повторить в ближайшее время акцию продаж с кешбэком в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств, включая реализацию туров на 2021 год.
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ТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
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