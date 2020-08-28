https://ria.ru/20200828/kazaki-1576412023.html

Совет по делам казачества обсудил вопросы военной службы казаков

Постоянная комиссия Совета по делам казачества по взаимодействию Министерства обороны и войсковых казачьих обществ провела заседание по вопросам укрепления... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:06

2020-08-28T10:06

2020-08-28T10:06

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Постоянная комиссия Совета по делам казачества по взаимодействию Министерства обороны и войсковых казачьих обществ провела заседание по вопросам укрепления обороноспособности РФ и призыву казаков в ряды российской армии. Мероприятие прошло под председательством статс-секретаря – заместителя Министра обороны Николая Панкова, сообщает <a href="http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/16/63946" target="_blank">kremlin.ru</a>."На встрече обсуждались вопросы совершенствования механизма привлечения членов казачьих обществ к военной службе, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества, участия членов войсковых казачьих обществ в ежегодных военных сборах и других мероприятиях, направленных на укрепление обороноспособности и безопасности страны", – сообщается на сайте.Сообщается, что мероприятия будут проработаны и включены в проект плана реализации стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2023 годы.Во встрече приняли участие члены Совета по делам казачества, представители рабочих групп объединенных стратегических командований военных округов, атаманы восковых казачьих обществ Забайкальского, Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области и других субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20200820/1576030867.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество