https://ria.ru/20200828/kazaki-1576411976.html

Эксперты обсудили мероприятия по реализации стратегии развития казачества

Заседание постоянной комиссии Совета при президенте по делам казачества по научно-исследовательской работе прошло 27 августа под предводительством министра... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:06

2020-08-28T10:06

2020-08-28T10:06

россия

валерий фальков

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. </strong>Заседание постоянной комиссии Совета при президенте по делам казачества по научно-исследовательской работе прошло 27 августа под предводительством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сообщается на <a href="http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/16/63955" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> kremlin.ru.Главной темой мероприятия стало обсуждение плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.По итогам заседания, в рамках работы комиссии с участием представителей казачества будут проводиться подготовка единой концепции преподавания истории российского казачества в образовательных организациях и серия всероссийских научно-практических конференций по изучению истории российского казачества, а также другие мероприятия.В заседании комиссии участвовали члены Совета при президенте по делам казачества, представители Минобрнауки России, Российской академии наук, Российской академии образования, Русской православной церкви, войсковых казачьих обществ, научного и экспертного сообщества.

https://ria.ru/20200820/1576030867.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий фальков, общество