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https://ria.ru/20200828/kazaki-1576411976.html
Эксперты обсудили мероприятия по реализации стратегии развития казачества
Заседание постоянной комиссии Совета при президенте по делам казачества по научно-исследовательской работе прошло 27 августа под предводительством министра... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:06
2020-08-28T10:06
россия
валерий фальков
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. </strong>Заседание постоянной комиссии Совета при президенте по делам казачества по научно-исследовательской работе прошло 27 августа под предводительством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сообщается на <a href="http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/16/63955" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> kremlin.ru.Главной темой мероприятия стало обсуждение плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.По итогам заседания, в рамках работы комиссии с участием представителей казачества будут проводиться подготовка единой концепции преподавания истории российского казачества в образовательных организациях и серия всероссийских научно-практических конференций по изучению истории российского казачества, а также другие мероприятия.В заседании комиссии участвовали члены Совета при президенте по делам казачества, представители Минобрнауки России, Российской академии наук, Российской академии образования, Русской православной церкви, войсковых казачьих обществ, научного и экспертного сообщества.
https://ria.ru/20200820/1576030867.html
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россия, валерий фальков, общество

Эксперты обсудили мероприятия по реализации стратегии развития казачества

10:06 28.08.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякКазаки на молебне по случаю Дня реабилитации кубанского казачества
Казаки на молебне по случаю Дня реабилитации кубанского казачества
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Заседание постоянной комиссии Совета при президенте по делам казачества по научно-исследовательской работе прошло 27 августа под предводительством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сообщается на сайте kremlin.ru.
Главной темой мероприятия стало обсуждение плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.
По итогам заседания, в рамках работы комиссии с участием представителей казачества будут проводиться подготовка единой концепции преподавания истории российского казачества в образовательных организациях и серия всероссийских научно-практических конференций по изучению истории российского казачества, а также другие мероприятия.
Участники фестиваля традиционной народной культуры Казачья слава
20 августа, 12:43
В Совете по делам казачества обсудили развитие казачьей культуры
В заседании комиссии участвовали члены Совета при президенте по делам казачества, представители Минобрнауки России, Российской академии наук, Российской академии образования, Русской православной церкви, войсковых казачьих обществ, научного и экспертного сообщества.
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РоссияВалерий ФальковОбщество
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