https://ria.ru/20200828/jessie-1576452645.html

Звезда "Гарри Поттера" рассказала о пережитом в 14 лет изнасиловании

Сыгравшая Лаванду Браун в фильмах о Гарри Поттере актриса Джесси Кейв призналась, что ее изнасиловали в возрасте 14 лет. Об этом она рассказала в подкасте "Мы... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T19:25

2020-08-28T19:25

2020-08-28T19:25

джесси кейв

гарри поттер

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Сыгравшая Лаванду Браун в фильмах о <a href="http://ria.ru/person_Garri_Potter/" target="_blank" data-auto="true">Гарри Поттере</a> актриса <a href="https://ria.ru/person_dzhessi-keyv/" target="_blank">Джесси Кейв</a> призналась, что ее изнасиловали в возрасте 14 лет. Об этом она рассказала в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8LsFDDjQqEI" target="_blank" rel="nofollow noopener">подкасте</a> "Мы не можем говорить об этом сейчас"."Думаю, что изнасилование в 14 лет – это просто ужасно. Тем более, когда это твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, и он действует с позиции силы", – сказала она.Кейв добавила, что насильник попал в тюрьму, но последствия преступления она переживала очень долго. По ее словам, вся ее молодость была омрачена этим событием.При этом актриса призналась, что благодарна за то, что выдержала это испытание и не сломалась. Сейчас Кейв ждет третьего ребенка от мужа Элфи Брауна.

https://ria.ru/20200816/1575854179.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джесси кейв, гарри поттер