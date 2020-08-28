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https://ria.ru/20200828/jagger-1576384710.html
Мик Джаггер рассказал, почему "Искусство ограбления" далось ему с трудом
Солист The Rolling Stones рассказал, что подготовка к роли коварного арт-дилера в фильме "Искусство ограбления" (2019) далась ему с большим трудом, сообщает... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T07:51
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культура
кино и сериалы
новости культуры
мик джаггер
италия
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Солист The Rolling Stones рассказал, что подготовка к роли коварного арт-дилера в фильме "Искусство ограбления" (2019) далась ему с большим трудом, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8668477/Mick-Jagger-admits-homework-role-film-Burnt-Orange-Heresy.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail."Я так давно не играл, что забыл как это делать, как создавать в кадре другого человека", — рассказал он, уточнив что ему фактически приходилось делать "домашнюю работу" перед выходом на съемочную площадку. Перед этим проектом он снимался в кино почти 20 лет назад, в ленте "Побег с Елисейских полей" (2001). В "Искусстве ограбления" 77-летней рок-звезде пришлось превратиться в интригана арт-дилера Джозефа Кэссиди, который придумал, как похитить картину у художника-затворника, прибегнув к помощи критика. Помимо Мика Джаггера в ленте снимались Клас Банг и Элизабет Дебики. События фильма, который снял Джузеппе Капотонди, разворачиваются в Италии в наше время. Известно, что музыкант снимался в этой картине до операции на сердце в апреле прошлого года, после которой ему потребовалось несколько месяцев на восстановление.Премьера проекта состоялась на кинофестивале в Венеции в сентябре 2019 года.
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кино и сериалы, новости культуры, мик джаггер, италия

Мик Джаггер рассказал, почему "Искусство ограбления" далось ему с трудом

07:51 28.08.2020 (обновлено: 07:55 28.08.2020)
80
© Achille Productions (2019)Кадр из фильма "Искусство ограбления"
Кадр из фильма Искусство ограбления
© Achille Productions (2019)
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Солист The Rolling Stones рассказал, что подготовка к роли коварного арт-дилера в фильме "Искусство ограбления" (2019) далась ему с большим трудом, сообщает Daily Mail.
"Я так давно не играл, что забыл как это делать, как создавать в кадре другого человека", — рассказал он, уточнив что ему фактически приходилось делать "домашнюю работу" перед выходом на съемочную площадку.
Перед этим проектом он снимался в кино почти 20 лет назад, в ленте "Побег с Елисейских полей" (2001).
В "Искусстве ограбления" 77-летней рок-звезде пришлось превратиться в интригана арт-дилера Джозефа Кэссиди, который придумал, как похитить картину у художника-затворника, прибегнув к помощи критика.
Помимо Мика Джаггера в ленте снимались Клас Банг и Элизабет Дебики. События фильма, который снял Джузеппе Капотонди, разворачиваются в Италии в наше время.
Известно, что музыкант снимался в этой картине до операции на сердце в апреле прошлого года, после которой ему потребовалось несколько месяцев на восстановление.
Премьера проекта состоялась на кинофестивале в Венеции в сентябре 2019 года.
Концерт британской группы «The Rolling Stones».
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КультураКино и сериалыНовости культурыМик ДжаггерИталия
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