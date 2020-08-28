Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/iphone-1576452130.html
Последний iPhone рекордно подешевел
Цены на смартфон iPhone 11 достигли отметки 50 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на собственный каталог. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T19:14
2020-08-28T19:14
apple iphone
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/79/1561567902_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_afd32250dee92c8c352de7b23ff526ce.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Цены на смартфон <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 11 достигли отметки 50 тысяч рублей, сообщает <a href="https://hi-tech.mail.ru/news/iphone_11_stal_deshevle/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hi-Tech Mail.ru</a> со ссылкой на собственный каталог. На старте продаж iPhone 11 оценили в 60 тысяч рублей, отмечается в статье. Однако сейчас в неофициальных магазинах его можно приобрести на десять тысяч дешевле. Гаджет работает на чипе A13 Bionic, оснащен 6,1-дюймовым LCD-экраном, имеет четыре гигабайта оперативной памяти, камеру с двумя объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. От более дорогих Pro-версий аппарат отличается наличием LCD-экрана и отсутствием телеобъектива.
https://ria.ru/20200823/iphone-1576213726.html
У меня 11 айфон. Всем доволен , терпеть не могу Андроид. Видимо кто к чему привык .
14
Батарея у 11 держит в два раза дольше как минимум, фото и видео качество хорошее. Экран большой , и более хорошее соединение . Памяти по умолчанию больше в два раза по сравнению с вашим , ну и конечно под водой им реально можно что то снять, ваш же просто водонепроницаем с позиции если вы его уронили в унитаз или в ванную и быстро достали . Так что разница как бы чувствительна даже по основным параметрам .
12
19
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/79/1561567902_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2640bb189ac5cc0ad5f92e0ae3be6958.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, технологии, экономика

Последний iPhone рекордно подешевел

19:14 28.08.2020
7799
© РИА Новости / Валерий МельниковСемейство смартфонов iPhone 11
Семейство смартфонов iPhone 11
© РИА Новости / Валерий Мельников
Семейство смартфонов iPhone 11. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Цены на смартфон iPhone 11 достигли отметки 50 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на собственный каталог.
На старте продаж iPhone 11 оценили в 60 тысяч рублей, отмечается в статье. Однако сейчас в неофициальных магазинах его можно приобрести на десять тысяч дешевле.
Гаджет работает на чипе A13 Bionic, оснащен 6,1-дюймовым LCD-экраном, имеет четыре гигабайта оперативной памяти, камеру с двумя объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. От более дорогих Pro-версий аппарат отличается наличием LCD-экрана и отсутствием телеобъектива.
Смартфон
23 августа, 22:26
Названы ожидаемые цены на iPhone 12
248553543
Обсудить 19
Apple iPhoneТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
У меня 11 айфон. Всем доволен , терпеть не могу Андроид. Видимо кто к чему привык .
28 августа, 19:35
freizdorf
3000011
Батарея у 11 держит в два раза дольше как минимум, фото и видео качество хорошее. Экран большой , и более хорошее соединение . Памяти по умолчанию больше в два раза по сравнению с вашим , ну и конечно под водой им реально можно что то снять, ваш же просто водонепроницаем с позиции если вы его уронили в унитаз или в ванную и быстро достали . Так что разница как бы чувствительна даже по основным параметрам .
28 августа, 19:57
freizdorf
121008
Рекомендуем
Британская актриса Джесси Кейв
Звезда "Гарри Поттера" рассказала о пережитом в 14 лет изнасиловании
Автомобиль Lada 4x4
Названы рекордные цены на автомобили Lada в Европе
Курс рубля
На Западе сочли рубль слишком дешевым
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда
Полиция в Лондоне
В Лондоне нашли тела британки российского происхождения и ее сына
Вид на Клайпедский морской торговый порт
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил ситуацию у границ с началом Великой Отечественной войны
Кадр видео, опубликованного ведущей Розой Сябитовой в Instagram
Сябитова бросилась под грузовик с криками "Дави меня!"
Прощай, рогатик: власти Москвы убрали троллейбусы с улиц столицы
Прощай, рогатик: власти Москвы убрали троллейбусы с улиц столицы
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал об угрозах для жизни Навального в коме
Курс рубля
Рубль продолжил рост к доллару и евро
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Вадим Пристайко
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
Раковая клетка
Названы болезни, вызывающие рак
Учения Океанский щит: уничтожение морской цели с крейсера Варяг и подлодки Омск
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния