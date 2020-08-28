https://ria.ru/20200828/iphone-1576452130.html

Последний iPhone рекордно подешевел

Цены на смартфон iPhone 11 достигли отметки 50 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на собственный каталог. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T19:14

2020-08-28T19:14

2020-08-28T19:14

apple iphone

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/79/1561567902_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_afd32250dee92c8c352de7b23ff526ce.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Цены на смартфон <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 11 достигли отметки 50 тысяч рублей, сообщает <a href="https://hi-tech.mail.ru/news/iphone_11_stal_deshevle/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hi-Tech Mail.ru</a> со ссылкой на собственный каталог. На старте продаж iPhone 11 оценили в 60 тысяч рублей, отмечается в статье. Однако сейчас в неофициальных магазинах его можно приобрести на десять тысяч дешевле. Гаджет работает на чипе A13 Bionic, оснащен 6,1-дюймовым LCD-экраном, имеет четыре гигабайта оперативной памяти, камеру с двумя объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. От более дорогих Pro-версий аппарат отличается наличием LCD-экрана и отсутствием телеобъектива.

https://ria.ru/20200823/iphone-1576213726.html

freizdorf У меня 11 айфон. Всем доволен , терпеть не могу Андроид. Видимо кто к чему привык . 14

freizdorf Батарея у 11 держит в два раза дольше как минимум, фото и видео качество хорошее. Экран большой , и более хорошее соединение . Памяти по умолчанию больше в два раза по сравнению с вашим , ну и конечно под водой им реально можно что то снять, ваш же просто водонепроницаем с позиции если вы его уронили в унитаз или в ванную и быстро достали . Так что разница как бы чувствительна даже по основным параметрам . 12

19

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, технологии, экономика