https://ria.ru/20200828/immunitet-1576414904.html

Попова рассказала о результатах исследования на иммунитет к COVID-19

Иммунитет к коронавирусу формируется также и у тех, кто не имел клинических симптомов болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:55

2020-08-28T10:55

2020-08-28T10:56

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Иммунитет к коронавирусу формируется также и у тех, кто не имел клинических симптомов болезни, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Мы провели исследование серопревалентности в 27 субъектах РФ, охвачено более 70 тысяч человек. Мы на сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений, в первую очередь у детей", - сказала Попова на совете ректоров медвузов.Она уточнила, что до 40% детей имеют постинфекционный иммунитет, при этом клинических признаков у них не было, до 30% лиц старше 60 лет, которые участвовали в исследовании и не были зарегистрированы как переболевшие, также имеют иммунитет. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество