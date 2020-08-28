Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/immunitet-1576407423.html
Названы главные враги иммунитета
Продукты питания могут не только повышать, но и понижать иммунитет. От какой еды лучше отказаться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог,... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T04:01
2020-08-28T09:27
питание
сахар
здоровье - общество
продукты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576204790_0:151:3076:1881_1400x0_80_0_0_4fe81ec2260a000500337dec8410d78d.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_produkty/" target="_blank">Продукты</a> питания могут не только повышать, но и понижать иммунитет. От какой еды лучше отказаться, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200828/eda-1576387118.html">радио Sputnik</a> врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.Одни из главных врагов иммунитета человека — <a href="https://ria.ru/keyword_sakhar/" target="_blank">сахар</a> и трансжиры, уверена Ирина Лизун. В интервью радио Sputnik врач-диетолог объяснила, почему. Кроме того, негативно влияют на иммунную систему так называемые Е-шки, усилители вкуса, ароматизаторы, красители. "Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — предупредила Ирина Лизун. Также для иммунитета опасен однообразный рацион с высоким содержанием жиров и углеводов. "Самый минус — еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, веществ, которые нужны нашей иммунной системе. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы – автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета", — рассказала радио Sputnik Ирина Лизун.
https://rsport.ria.ru/20200825/zdorove-1576279899.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576204790_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_83e030a3206d20bcd11be7f9881b02ba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
питание, сахар, здоровье - общество, продукты, общество

Названы главные враги иммунитета

04:01 28.08.2020 (обновлено: 09:27 28.08.2020)
18234
© РИА Новости / Павел ЛисицынСахар
Сахар
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сахар. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Продукты питания могут не только повышать, но и понижать иммунитет. От какой еды лучше отказаться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.
Одни из главных врагов иммунитета человека — сахар и трансжиры, уверена Ирина Лизун. В интервью радио Sputnik врач-диетолог объяснила, почему.

"Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма. Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла. Например, маргарин похож на сливочное масло. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию", — сказала Ирина Лизун.

Кроме того, негативно влияют на иммунную систему так называемые Е-шки, усилители вкуса, ароматизаторы, красители.
"Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — предупредила Ирина Лизун.
Также для иммунитета опасен однообразный рацион с высоким содержанием жиров и углеводов.
"Самый минус — еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, веществ, которые нужны нашей иммунной системе. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы – автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета", — рассказала радио Sputnik Ирина Лизун.
Хурма
25 августа, 13:00ЗОЖ
Диетолог рассказала, кому нельзя есть хурму
1016116334
Обсудить 1
ПитаниеСахарЗдоровье - ОбществоПродуктыОбщество
Рекомендуем
Цветение подсолнечника
Стали известны самые токсичные продукты с огорода
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Телеведущая Елена Малышева
Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
Рижский порт
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык"
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) у берегов Тромсё. 21 августа 2020
СМИ: США послали России "сигнал" с помощью секретной подлодки
АПЛ К-186 Омск
Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок
Певица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале Жара в Баку
Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
Девушка снимает на смартфон мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света
Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
Полицейская машина
Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
Влияние коронавируса на лимфоциты
Назван способный остановить размножение коронавируса витамин
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск заявил, что целью задержанного россиянина Крючкова была Tesla
Жители Варшавы на шествии в поддережку протестов в соседней Беларуси
Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
Военнослужащие армии США проходят тестирование на коронавирус в Лас-Вегасе
США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Источник сообщил о высылке из России советника посольства Норвегии
11:44В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи
11:34Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин
11:33Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники
11:23Белорусская ассоциация журналистов осудила задержания сотрудников СМИ
11:23"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
11:22Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски
11:18Попова рассказала, сколько процентов россиян имеют иммунитет к COVID-19
11:14Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу
11:13Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
11:08Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
11:08Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе
11:06В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
11:05В Китае отказались комментировать отставку Абэ
10:55Попова рассказала о результатах исследования на иммунитет к COVID-19
10:55В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"
10:51В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
10:51Попова назвала одно из условий начала очного учебного года в вузах
10:42Попова объяснила решение об очном начале учебного года
10:39В России за сутки вылечились от коронавируса 5905 пациентов
Лента новостейМолния