https://ria.ru/20200828/immunitet-1576407423.html
Названы главные враги иммунитета
Продукты питания могут не только повышать, но и понижать иммунитет. От какой еды лучше отказаться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог,... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T04:01
2020-08-28T04:01
2020-08-28T09:27
питание
сахар
здоровье - общество
продукты
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_produkty/" target="_blank">Продукты</a> питания могут не только повышать, но и понижать иммунитет. От какой еды лучше отказаться, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200828/eda-1576387118.html">радио Sputnik</a> врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.Одни из главных врагов иммунитета человека — <a href="https://ria.ru/keyword_sakhar/" target="_blank">сахар</a> и трансжиры, уверена Ирина Лизун. В интервью радио Sputnik врач-диетолог объяснила, почему. Кроме того, негативно влияют на иммунную систему так называемые Е-шки, усилители вкуса, ароматизаторы, красители. "Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — предупредила Ирина Лизун. Также для иммунитета опасен однообразный рацион с высоким содержанием жиров и углеводов. "Самый минус — еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, веществ, которые нужны нашей иммунной системе. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы – автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета", — рассказала радио Sputnik Ирина Лизун.
https://rsport.ria.ru/20200825/zdorove-1576279899.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
питание, сахар, здоровье - общество, продукты, общество
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Продукты
питания могут не только повышать, но и понижать иммунитет. От какой еды лучше отказаться, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.
Одни из главных врагов иммунитета человека — сахар
и трансжиры, уверена Ирина Лизун. В интервью радио Sputnik врач-диетолог объяснила, почему.
"Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма. Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла. Например, маргарин похож на сливочное масло. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию", — сказала Ирина Лизун.
Кроме того, негативно влияют на иммунную систему так называемые Е-шки, усилители вкуса, ароматизаторы, красители.
"Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — предупредила Ирина Лизун.
Также для иммунитета опасен однообразный рацион с высоким содержанием жиров и углеводов.
"Самый минус — еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, веществ, которые нужны нашей иммунной системе. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы – автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета", — рассказала радио Sputnik Ирина Лизун.