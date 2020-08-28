https://ria.ru/20200828/immunitet-1576407423.html

Названы главные враги иммунитета

Продукты питания могут не только повышать, но и понижать иммунитет. От какой еды лучше отказаться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T04:01

2020-08-28T04:01

2020-08-28T09:27

питание

сахар

здоровье - общество

продукты

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/tag_produkty/" target="_blank">Продукты</a> питания могут не только повышать, но и понижать иммунитет. От какой еды лучше отказаться, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200828/eda-1576387118.html">радио Sputnik</a> врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.Одни из главных врагов иммунитета человека — <a href="https://ria.ru/keyword_sakhar/" target="_blank">сахар</a> и трансжиры, уверена Ирина Лизун. В интервью радио Sputnik врач-диетолог объяснила, почему. Кроме того, негативно влияют на иммунную систему так называемые Е-шки, усилители вкуса, ароматизаторы, красители. "Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — предупредила Ирина Лизун. Также для иммунитета опасен однообразный рацион с высоким содержанием жиров и углеводов. "Самый минус — еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, веществ, которые нужны нашей иммунной системе. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы – автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета", — рассказала радио Sputnik Ирина Лизун.

https://rsport.ria.ru/20200825/zdorove-1576279899.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, сахар, здоровье - общество, продукты, общество