https://ria.ru/20200828/groza-1576408840.html

Москвичей предупредили о грозе в пятницу

Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозой ожидается в Москве в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T08:10

2020-08-28T08:10

2020-08-28T08:10

погода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/146612/72/1466127277_0:195:3281:2041_1400x0_80_0_0_06729177d1690bb2324c1beb14bf41d3.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозой ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами гроза. Температура в столице 19-21, по области 18-23", - сказал Синенков.Синоптик сообщил, что ожидается южный с переходом на западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359854.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва