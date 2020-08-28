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Москвичей предупредили о грозе в пятницу
Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозой ожидается в Москве в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T08:10
2020-08-28T08:10
погода
москва
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозой ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами гроза. Температура в столице 19-21, по области 18-23", - сказал Синенков.Синоптик сообщил, что ожидается южный с переходом на западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359854.html
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60
погода, москва

Москвичей предупредили о грозе в пятницу

08:10 28.08.2020
833
© РИА Новости / Игорь Лаухин / Перейти в фотобанкМолния над Московским международным деловым центром "Москва-Сити
Молния над Московским международным деловым центром Москва-Сити
© РИА Новости / Игорь Лаухин
Перейти в фотобанк
Молния над Московским международным деловым центром "Москва-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозой ожидается в Москве в пятницу, воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве преобладание облачной погоды, кратковременные дожди, местами гроза. Температура в столице 19-21, по области 18-23", - сказал Синенков.
Синоптик сообщил, что ожидается южный с переходом на западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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