https://ria.ru/20200828/gripp-1576413013.html
Попова предупредила о напряженном сезоне гриппа в России
Эпидсезон гриппа в РФ будет интенсивный и напряженный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:26
2020-08-28T10:26
2020-08-28T10:38
анна попова
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Эпидсезон гриппа в РФ будет интенсивный и напряженный, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Мы проводим несколько мониторингов сейчас для того, чтобы понять, как циркулируют вирусы. Это наш штатный мониторинг, который мы обычно начинали в период подъема острых респираторных инфекций в середине осени или с 1 октября, мы его начали в этом году раньше, практически с июля. И второй вариант наблюдения, мониторинга - это мониторинг за циркуляцией вирусов респираторных у людей, не болеющих, без клинических признаков", - рассказала Попова в ходе заседания Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений."Мы уже сегодня видим, что среди обследованных более 7 тысяч человек в разных субъектах, 17 субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 10% имеют вирус, они не имеют клинических признаков, и в первую очередь большая половина - это риновирус, это вирус парагриппа, несколько вирусов гриппа и А и B в циркуляции мы обнаружили. Это говорит о том, что сезон будет достаточно интенсивный, напряженный, если сегодня люди только собираются в коллективы, мы видим такую высокую циркуляцию", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576361248.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, общество