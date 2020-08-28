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В ЕС призвали освободить задержанных в Минске журналистов
Евросоюз ожидает от властей Белоруссии немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, говорится в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:16
2020-08-28T12:16
еврокомиссия
евросоюз
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в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> ожидает от властей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, говорится в <a href="https://twitter.com/extspoxeu" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> пресс-секретаря <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> Петера Стано."Белоруссия: ЕС ожидает от властей немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных демонстрантов", - говорится в сообщении."Пусть СМИ делают свою работу без запугивания. Свободная пресса имеет решающее значение для демократии, которую требует народ Белоруссии", - заявил он.
https://ria.ru/20200828/minsk-1576410648.html
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еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире

В ЕС призвали освободить задержанных в Минске журналистов

12:16 28.08.2020
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Евросоюз ожидает от властей Белоруссии немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, говорится в Twitter пресс-секретаря Еврокомиссии Петера Стано.
"Белоруссия: ЕС ожидает от властей немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных демонстрантов", - говорится в сообщении.
"Пусть СМИ делают свою работу без запугивания. Свободная пресса имеет решающее значение для демократии, которую требует народ Белоруссии", - заявил он.
Участники акции протеста в Минске
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ЕврокомиссияЕвросоюзБелоруссияВ мире
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