https://ria.ru/20200828/ekonomika-1576425723.html

В Кремле обеспокоены экономическими последствиями событий в Белоруссии

Россия обеспокоена темой экономических последствий нынешней политической ситуации в Белоруссии, однако у самой российской экономики есть запас прочности, заявил РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:51

2020-08-28T12:51

2020-08-28T12:51

протесты в белоруссии

дмитрий песков

белоруссия

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Россия обеспокоена темой экономических последствий нынешней политической ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, однако у самой российской экономики есть запас прочности, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."У нас есть, безусловно, определенный запас прочности - у нашей экономики, что позволяет поддерживать все процессы в экономически стабильном состоянии и хеджировать риски", - добавил пресс-секретарь главы государства.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200811/1575647290.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, белоруссия, в мире, экономика