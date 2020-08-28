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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/ekonomika-1576425723.html
В Кремле обеспокоены экономическими последствиями событий в Белоруссии
Россия обеспокоена темой экономических последствий нынешней политической ситуации в Белоруссии, однако у самой российской экономики есть запас прочности, заявил РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:51
2020-08-28T12:51
протесты в белоруссии
дмитрий песков
белоруссия
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Россия обеспокоена темой экономических последствий нынешней политической ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, однако у самой российской экономики есть запас прочности, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."У нас есть, безусловно, определенный запас прочности - у нашей экономики, что позволяет поддерживать все процессы в экономически стабильном состоянии и хеджировать риски", - добавил пресс-секретарь главы государства.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
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дмитрий песков, белоруссия, в мире, экономика

В Кремле обеспокоены экономическими последствиями событий в Белоруссии

12:51 28.08.2020
864
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия обеспокоена темой экономических последствий нынешней политической ситуации в Белоруссии, однако у самой российской экономики есть запас прочности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности, скорее наоборот, и учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений, учитывая наше Союзное государство, конечно, это тема, которая вызывает нашу обеспокоенность", - сказал Песков журналистам.

"У нас есть, безусловно, определенный запас прочности - у нашей экономики, что позволяет поддерживать все процессы в экономически стабильном состоянии и хеджировать риски", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
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