https://ria.ru/20200828/ekipazh-1576406868.html

Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж

Первый в истории Международной космической станции экипаж, состоящий только из российских космонавтов, может полететь на корабле "Союз МС-18" весной 2021 года,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T03:15

2020-08-28T03:15

2020-08-28T03:15

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

москва

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Первый в истории <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> экипаж, состоящий только из российских космонавтов, может полететь на корабле "Союз МС-18" весной 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее из материалов <a href="https://ria.ru/organization_NASA" target="_blank">НАСА </a>стало известно, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10 апреля 2021 года."В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Novickijj_2/" target="_blank" data-auto="true">Олега Новицкого</a>, Петра Дуброва и <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Borisenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Борисенко</a>", - сказал собеседник агентства.Предыдущий полностью российский экипаж в составе <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zaletin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Залетина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kaleri/" target="_blank" data-auto="true">Александра Калери</a> отправился на корабле "Союз ТМ-30" на орбитальную станцию "Мир" в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов не летали.По словам источника, необходимость отправки полностью российского экипажа связана с ожидающимся в апреле 2020 года прилетом на МКС нового российского модуля "Наука", что потребует выполнения множества работ, в том числе выходов в открытый космос, для ввода его в эксплуатацию.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы <a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">"Роскосмоса"</a>, состав экипажа пока не утвержден.В марте начальник Центра подготовки космонавтов <a href="http://ria.ru/person_pavel-vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Власов</a> рассказал РИА Новости, что Борисенко входит в группу российских космонавтов, отобранных для полетов на МКС на новых американских пилотируемых кораблях, но не исключил, что тот в итоге полетит на "Союзе".

https://ria.ru/20200827/kosmonavty-1576371564.html

https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва