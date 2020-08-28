Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200828/eilish-1576390325.html
Билли Айлиш из дома приняла участие в проекте Tiny Desk Concert
Билли Айлиш записала из дома выступление для музыкального шоу Tiny Desk Concert на канале NPR. Ей помогал брат Финнеас О’Коннор. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T06:40
2020-08-28T06:44
культура
билли айлиш
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576386342_67:0:1167:619_1400x0_80_0_0_8efbc7968c658805da91e85e74615a6d.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Билли Айлиш <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&amp;v=4sZ2_aGsLKU&amp;feature=emb_title" target="_blank">записала</a> из дома выступление для музыкального шоу Tiny Desk Concert на канале NPR. Ей помогал брат Финнеас О’Коннор.Они спели последний сингл певицы "My Future" и "Everything I Wanted" (2019) на фоне знаменитых полок из офиса NPR. "Мы, конечно, не на Tiny Desk, это картонные декорации", — пояснила Айлиш между треками. Она также рассказала, что они с братом смотрят это шоу "уже многие годы".Далее она начала рассуждать про самоизоляцию. Когда-нибудь все наладится. Но, может быть, не прямо сейчас. Эта мысль заставляет меня держаться", — поделилась певица. Первый выпуск Tiny Desk Concert появился после того как сотрудник NPR Боб Бойлен остался недоволен концертом певицы Лоры Гибсон в 2008 году, поскольку из-за шума толпы музыки не было слышно. Его коллега Стивен Томпсон в шутку предложил записать ее выступление за рабочим столом Бойлена. Через месяц состоялся импровизированный концерт в офисе радиостанции, который Бойлен выложил в Сеть. С тех пор было записано больше тысячи выступлений, которые посмотрели более двух миллиардов раз.
https://ria.ru/20200731/1575205238.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576386342_176:0:1001:619_1400x0_80_0_0_d038cd49efac267f3365807db50d443c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
билли айлиш, музыка, новости культуры

Билли Айлиш из дома приняла участие в проекте Tiny Desk Concert

06:40 28.08.2020 (обновлено: 06:44 28.08.2020)
53
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Билли Айлиш записала из дома выступление для музыкального шоу Tiny Desk Concert на канале NPR. Ей помогал брат Финнеас О’Коннор.
Они спели последний сингл певицы "My Future" и "Everything I Wanted" (2019) на фоне знаменитых полок из офиса NPR.
"Мы, конечно, не на Tiny Desk, это картонные декорации", — пояснила Айлиш между треками.
Она также рассказала, что они с братом смотрят это шоу "уже многие годы".
Далее она начала рассуждать про самоизоляцию. Когда-нибудь все наладится. Но, может быть, не прямо сейчас. Эта мысль заставляет меня держаться", — поделилась певица.
Первый выпуск Tiny Desk Concert появился после того как сотрудник NPR Боб Бойлен остался недоволен концертом певицы Лоры Гибсон в 2008 году, поскольку из-за шума толпы музыки не было слышно. Его коллега Стивен Томпсон в шутку предложил записать ее выступление за рабочим столом Бойлена. Через месяц состоялся импровизированный концерт в офисе радиостанции, который Бойлен выложил в Сеть. С тех пор было записано больше тысячи выступлений, которые посмотрели более двух миллиардов раз.
Кадр видео Billie Eilish - My future
31 июля, 11:45Культура
Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов
000000
КультураБилли АйлишМузыкаНовости культуры
Рекомендуем
Кадр со съемок фильма Довод режиссера Кристофера Нолана
Стало известно, кто выполнял трюки в "Доводе" Кристофера Нолана
Кадр из фильма Искусство ограбления
Мик Джаггер рассказал, почему "Искусство ограбления" далось ему с трудом
Актер Ричард Гир и актриса Дайан Китон
Ричард Гир и Дайан Китон сыграют мужа и жену в романтической комедии
Просто представь что мы знаем
Опубликован трейлер первого российского сериала о телеграм-каналах
Кадр из сериала Игра престолов
Эмилия Кларк пожаловалась на гендерное неравенство в "Игре престолов"
Брэд Питт и Николь Потуральски
Брэда Питта заметили во Франции с двойником Анджелины Джоли
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Трамп сравнил себя с Линкольном
Киану Ривз
Киану Ривз удивил поклонников "Билла и Теда"
Главная награда Берлинского кинофестиваля - статуэтка Золотой медведь
Ассоциация кинопродюсеров оценила гендерно-нейтральные награды Berlinale
Кадр из фильма Билл и Тед
Кино недели. Космобол, альпийское похищение и жизнь в сарае
Певица Шер с актером Доном Амече на церемонии вручения премии Оскар, 1986 год
"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
Полицейская машина
Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
Мужчина с ноутбуком
Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) у берегов Тромсё. 21 августа 2020
СМИ: США послали России "сигнал" с помощью секретной подлодки
Певица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале Жара в Баку
Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Источник сообщил о высылке из России советника посольства Норвегии
11:44В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи
11:34Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин
11:33Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники
11:23Белорусская ассоциация журналистов осудила задержания сотрудников СМИ
11:23"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
11:22Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски
11:18Попова рассказала, сколько процентов россиян имеют иммунитет к COVID-19
11:14Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу
11:13Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
11:08Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
11:08Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе
11:06В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
11:05В Китае отказались комментировать отставку Абэ
10:55Попова рассказала о результатах исследования на иммунитет к COVID-19
10:55В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"
10:51В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
10:51Попова назвала одно из условий начала очного учебного года в вузах
10:42Попова объяснила решение об очном начале учебного года
10:39В России за сутки вылечились от коронавируса 5905 пациентов
Лента новостейМолния