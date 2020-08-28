https://ria.ru/20200828/eilish-1576390325.html

Билли Айлиш из дома приняла участие в проекте Tiny Desk Concert

Билли Айлиш записала из дома выступление для музыкального шоу Tiny Desk Concert на канале NPR. Ей помогал брат Финнеас О’Коннор. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T06:40

2020-08-28T06:40

2020-08-28T06:44

культура

билли айлиш

музыка

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Билли Айлиш <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=4sZ2_aGsLKU&feature=emb_title" target="_blank">записала</a> из дома выступление для музыкального шоу Tiny Desk Concert на канале NPR. Ей помогал брат Финнеас О’Коннор.Они спели последний сингл певицы "My Future" и "Everything I Wanted" (2019) на фоне знаменитых полок из офиса NPR. "Мы, конечно, не на Tiny Desk, это картонные декорации", — пояснила Айлиш между треками. Она также рассказала, что они с братом смотрят это шоу "уже многие годы".Далее она начала рассуждать про самоизоляцию. Когда-нибудь все наладится. Но, может быть, не прямо сейчас. Эта мысль заставляет меня держаться", — поделилась певица. Первый выпуск Tiny Desk Concert появился после того как сотрудник NPR Боб Бойлен остался недоволен концертом певицы Лоры Гибсон в 2008 году, поскольку из-за шума толпы музыки не было слышно. Его коллега Стивен Томпсон в шутку предложил записать ее выступление за рабочим столом Бойлена. Через месяц состоялся импровизированный концерт в офисе радиостанции, который Бойлен выложил в Сеть. С тех пор было записано больше тысячи выступлений, которые посмотрели более двух миллиардов раз.

https://ria.ru/20200731/1575205238.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, музыка, новости культуры