https://ria.ru/20200828/duma-1576417658.html

Google посвятил дудл Александру Дюма и его "Графу Монте-Кристо"

Французский писатель Александр Дюма-отец стал героем дудла (тематического рисунка на основе логотипа Google) на стартовой странице поисковика в годовщину первой РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:45

2020-08-28T14:45

2020-08-28T14:48

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новости культуры

орнелла мути

жерар депардье

google

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<strong>ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Французский писатель Александр Дюма-отец стал героем дудла (тематического рисунка на основе логотипа Google) на стартовой странице поисковика в годовщину первой публикации романа "Граф Монте-Кристо".Александр Дюма — внук чернокожей невольницы — изображен также темнокожим. Он сидит за письменным столом в окружении рукописей и книг, в обложках которых угадываются"Три мушкетера" и "Железная маска". Но серия картинок за портретом писателя посвящена роману "Граф Монте-Кристо", первый фрагмент которого был опубликован в издании "Journal des Debats" 28 августа 1844 года.Речь в нем идет о молодом моряке Эдмоне Дантесе, который без вины, в результате махинаций оказывается узником замка Иф — тюрьмы у берегов Марселя. Под видом другого умершего заключенного — аббата Фариа, Дантеса в мешке выбрасывают в море. Он отыскивает пещеру с сокровищами, о которой говорил аббат, а затем находит способ отомстить тем, кто многие годы назад так радикально изменил его жизнь.В кино легендарного графа играли Жан Маре, Ричард Чемберлен и Жерар Депардье, экранной возлюбленной которого стала Орнелла Мути. В советской экранизации произведения главную роль исполнил Виктор Авилов.

https://ria.ru/20200619/1573118081.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, кино и сериалы, новости культуры, орнелла мути, жерар депардье, google