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https://ria.ru/20200828/duma-1576417658.html
Google посвятил дудл Александру Дюма и его "Графу Монте-Кристо"
Французский писатель Александр Дюма-отец стал героем дудла (тематического рисунка на основе логотипа Google) на стартовой странице поисковика в годовщину первой РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:45
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<strong>ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Французский писатель Александр Дюма-отец стал героем дудла (тематического рисунка на основе логотипа Google) на стартовой странице поисковика в годовщину первой публикации романа "Граф Монте-Кристо".Александр Дюма — внук чернокожей невольницы — изображен также темнокожим. Он сидит за письменным столом в окружении рукописей и книг, в обложках которых угадываются"Три мушкетера" и "Железная маска". Но серия картинок за портретом писателя посвящена роману "Граф Монте-Кристо", первый фрагмент которого был опубликован в издании "Journal des Debats" 28 августа 1844 года.Речь в нем идет о молодом моряке Эдмоне Дантесе, который без вины, в результате махинаций оказывается узником замка Иф — тюрьмы у берегов Марселя. Под видом другого умершего заключенного — аббата Фариа, Дантеса в мешке выбрасывают в море. Он отыскивает пещеру с сокровищами, о которой говорил аббат, а затем находит способ отомстить тем, кто многие годы назад так радикально изменил его жизнь.В кино легендарного графа играли Жан Маре, Ричард Чемберлен и Жерар Депардье, экранной возлюбленной которого стала Орнелла Мути. В советской экранизации произведения главную роль исполнил Виктор Авилов.
https://ria.ru/20200619/1573118081.html
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книги, кино и сериалы, новости культуры, орнелла мути, жерар депардье, google

Google посвятил дудл Александру Дюма и его "Графу Монте-Кристо"

14:45 28.08.2020 (обновлено: 14:48 28.08.2020)
938
© GoogleСкриншот главной страницы Google. 28 августа 2020
Скриншот главной страницы Google. 28 августа 2020
© Google
ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Французский писатель Александр Дюма-отец стал героем дудла (тематического рисунка на основе логотипа Google) на стартовой странице поисковика в годовщину первой публикации романа "Граф Монте-Кристо".
Александр Дюма — внук чернокожей невольницы — изображен также темнокожим. Он сидит за письменным столом в окружении рукописей и книг, в обложках которых угадываются"Три мушкетера" и "Железная маска". Но серия картинок за портретом писателя посвящена роману "Граф Монте-Кристо", первый фрагмент которого был опубликован в издании "Journal des Debats" 28 августа 1844 года.
Речь в нем идет о молодом моряке Эдмоне Дантесе, который без вины, в результате махинаций оказывается узником замка Иф — тюрьмы у берегов Марселя. Под видом другого умершего заключенного — аббата Фариа, Дантеса в мешке выбрасывают в море. Он отыскивает пещеру с сокровищами, о которой говорил аббат, а затем находит способ отомстить тем, кто многие годы назад так радикально изменил его жизнь.
В кино легендарного графа играли Жан Маре, Ричард Чемберлен и Жерар Депардье, экранной возлюбленной которого стала Орнелла Мути. В советской экранизации произведения главную роль исполнил Виктор Авилов.
Кадр из фильма Граф Монте-Кристо
19 июня, 06:05Культура
Современную версию "Графа Монте-Кристо" снимут в Афганистане
600006
КультураКнигиКино и сериалыНовости культурыОрнелла МутиЖерар ДепардьеGoogle
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