https://ria.ru/20200828/dtp-1576411232.html

В Якутии столкнулись два микроавтобуса, есть погибший

Два микроавтобуса столкнулись на федеральной автодороге "Колыма" в Якутии, один человек погиб, пострадали 13, в том числе четыре ребенка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T09:46

2020-08-28T09:46

2020-08-28T10:16

якутия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Два микроавтобуса столкнулись на федеральной автодороге "Колыма" в <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутии</a>, один человек погиб, пострадали 13, в том числе четыре ребенка, сообщает пресс-служба Главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по республике.Как отметили в ГУ МЧС, в пятницу поступила информация о том, что на 236 километре ФАД "Колыма" на территории Таттинского района вблизи населенного пункта Черкех произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов Toyota Hiace."К месту ДТП выехали силы и средства Таттинского пожарно-спасательного гарнизона, в составе 2 человек и 1 единицы техники. В результате организованного взаимодействия установлено, что в машинах находилось 18 человек. В результате ДТП погиб 1 человек, 13 человек пострадали, в том числе 4 ребенка. 4 человека не пострадали", - рассказали в пресс-службе.По информации ведомства, на место ДТП отправят вертолет МИ-8 с медработниками.Движение автотранспорта на данном участке автодороги не прекращалось, осуществляется без ограничений, розлива топлива не произошло. Информация уточняется.

https://ria.ru/20200823/avtobus-1576208168.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия