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В Якутии столкнулись два микроавтобуса, есть погибший
Два микроавтобуса столкнулись на федеральной автодороге "Колыма" в Якутии, один человек погиб, пострадали 13, в том числе четыре ребенка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T09:46
2020-08-28T10:16
якутия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Два микроавтобуса столкнулись на федеральной автодороге "Колыма" в <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутии</a>, один человек погиб, пострадали 13, в том числе четыре ребенка, сообщает пресс-служба Главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по республике.Как отметили в ГУ МЧС, в пятницу поступила информация о том, что на 236 километре ФАД "Колыма" на территории Таттинского района вблизи населенного пункта Черкех произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов Toyota Hiace."К месту ДТП выехали силы и средства Таттинского пожарно-спасательного гарнизона, в составе 2 человек и 1 единицы техники. В результате организованного взаимодействия установлено, что в машинах находилось 18 человек. В результате ДТП погиб 1 человек, 13 человек пострадали, в том числе 4 ребенка. 4 человека не пострадали", - рассказали в пресс-службе.По информации ведомства, на место ДТП отправят вертолет МИ-8 с медработниками.Движение автотранспорта на данном участке автодороги не прекращалось, осуществляется без ограничений, розлива топлива не произошло. Информация уточняется.
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якутия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Якутии столкнулись два микроавтобуса, есть погибший

09:46 28.08.2020 (обновлено: 10:16 28.08.2020)
258
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Два микроавтобуса столкнулись на федеральной автодороге "Колыма" в Якутии, один человек погиб, пострадали 13, в том числе четыре ребенка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Как отметили в ГУ МЧС, в пятницу поступила информация о том, что на 236 километре ФАД "Колыма" на территории Таттинского района вблизи населенного пункта Черкех произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов Toyota Hiace.
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"К месту ДТП выехали силы и средства Таттинского пожарно-спасательного гарнизона, в составе 2 человек и 1 единицы техники. В результате организованного взаимодействия установлено, что в машинах находилось 18 человек. В результате ДТП погиб 1 человек, 13 человек пострадали, в том числе 4 ребенка. 4 человека не пострадали", - рассказали в пресс-службе.
По информации ведомства, на место ДТП отправят вертолет МИ-8 с медработниками.
Движение автотранспорта на данном участке автодороги не прекращалось, осуществляется без ограничений, розлива топлива не произошло. Информация уточняется.
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ЯкутияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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