https://ria.ru/20200828/drug-1576440587.html

Лукашенко назвал Путина хорошим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление Владимира Путина о создании резерва силовиков для Минска, назвав российского лидера "хорошим РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:57

2020-08-28T15:57

2020-08-28T15:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

владимир путин

москва

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575795627_0:281:3072:2009_1400x0_80_0_0_db689cf54ca1d2b300d31e5ded4fcc30.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> прокомментировал заявление <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о создании резерва силовиков для <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, назвав российского лидера "хорошим другом". Об этом сообщает агентство <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Ранее Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. По его словам, в этом случае страна может превратиться в "театр военных действий".В Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции, которая не признала итоги голосования, согласно которым победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. По мнению оппозиции, на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, которая вскоре уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.По данным МВД, в ходе протестов пострадали сотни человек, среди которых свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576307229.html

https://ria.ru/20200827/putin-1576379512.html

ls macdel Лукашенко доверие потерял, раз и навсегда. Теперь сотрудничество только под жестким контролем. 55

Руслан Якубик Забыл еще добавить, что Крым белорусско-российский)))) 48

28

россия

москва

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире