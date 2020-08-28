Лукашенко назвал Путина хорошим другом
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© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление Владимира Путина о создании резерва силовиков для Минска, назвав российского лидера "хорошим другом". Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.
Ранее Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости.
"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - заявил Лукашенко.
По его словам, в этом случае страна может превратиться в "театр военных действий".
"Им (на Западе – прим. ред.) не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - отметил глава государства.
В Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции, которая не признала итоги голосования, согласно которым победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. По мнению оппозиции, на выборах победила Светлана Тихановская, которая вскоре уехала в Литву.
По данным МВД, в ходе протестов пострадали сотни человек, среди которых свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
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