Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/drug-1576440587.html
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление Владимира Путина о создании резерва силовиков для Минска, назвав российского лидера "хорошим РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:57
2020-08-28T15:57
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
владимир путин
москва
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575795627_0:281:3072:2009_1400x0_80_0_0_db689cf54ca1d2b300d31e5ded4fcc30.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> прокомментировал заявление <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о создании резерва силовиков для <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, назвав российского лидера "хорошим другом". Об этом сообщает агентство <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Ранее Путин&nbsp;заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости.&nbsp;По его словам, в этом случае страна может превратиться в "театр военных действий".В Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции, которая не признала итоги голосования, согласно которым победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. По мнению оппозиции, на выборах победила&nbsp;<a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, которая вскоре уехала в&nbsp;<a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.По данным МВД, в ходе протестов пострадали сотни человек, среди которых свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576307229.html
https://ria.ru/20200827/putin-1576379512.html
Лукашенко доверие потерял, раз и навсегда. Теперь сотрудничество только под жестким контролем.
55
Забыл еще добавить, что Крым белорусско-российский))))
48
28
россия
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575795627_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_1996840987f3660f294f64b77467829e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал Путина хорошим другом

15:57 28.08.2020
16768
© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление Владимира Путина о создании резерва силовиков для Минска, назвав российского лидера "хорошим другом". Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.
Ранее Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. 
"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - заявил Лукашенко.
По его словам, в этом случае страна может превратиться в "театр военных действий".
"Им (на Западе – прим. ред.) не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - отметил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
25 августа, 20:49Протесты в Белоруссии
Жириновский предсказал, сколько Лукашенко пробудет главой государства
В Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции, которая не признала итоги голосования, согласно которым победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. По мнению оппозиции, на выборах победила Светлана Тихановская, которая вскоре уехала в Литву.
По данным МВД, в ходе протестов пострадали сотни человек, среди которых свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент РФ Владимир Путин
27 августа, 14:23
Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью
1085251562
Обсудить 28
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко доверие потерял, раз и навсегда. Теперь сотрудничество только под жестким контролем.
28 августа, 16:10
lmls macdel
4400119
Забыл еще добавить, что Крым белорусско-российский))))
28 августа, 16:07
Руслан Якубик
20230122
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад "дернется"
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Светлана Тихановская
Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии
Вид на Клайпедский морской торговый порт
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Российские рубли
Эксперт: Россия может позволить себе рефинансировать долг Белоруссии
Вадим Пристайко
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
Учения Океанский щит: уничтожение морской цели с крейсера Варяг и подлодки Омск
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз готовит санкционный список по Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Логотип банка Альфа-банк
Белорусский Альфа-банк ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель надеется, что российских силовиков не направят в Белоруссию
Город Рига
В Русском союзе Латвии назвали срок налаживания отношений с Россией
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния