Шесть тысяч липецких учителей получат доплаты за классное руководство
ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Более шести тысяч учителей Липецкой области получат с 1 сентября специальные выплаты за классное руководство из федерального бюджета, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что для этих целей из федерального бюджета выделено почти 158 миллионов рублей. Размер выплат составит 5 тысяч рублей за один класс или 10 тысяч рублей за классное руководство в двух и более классах. Сейчас классным руководителям доплачивают от 5 до 6 тысяч рублей из бюджета Липецкой области. Артамонов подчеркнул, что новые федеральные выплаты не отменяют региональных.
"Самая главная задача педагога – развить и привить желание учиться. Поддержка классных руководителей, талантливых педагогов, реализующих инновационные образовательные программы, – одно из важнейших направлений в работе областной власти", – подчеркнул Артамонов.
Вознаграждение за классное руководство учителям перечислят отдельной суммой. Это обеспечит прозрачность выплат. В день зарплаты учитель получит две суммы: первая — это заработная плата, вторая – федеральная надбавка, уточнили в региональном управлении образования и науки.
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