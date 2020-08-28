https://ria.ru/20200828/doplaty-1576454704.html

Шесть тысяч липецких учителей получат доплаты за классное руководство

Более шести тысяч учителей Липецкой области получат с 1 сентября специальные выплаты за классное руководство из федерального бюджета, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T20:36

2020-08-28T20:36

2020-08-28T20:36

липецкая область

игорь артамонов

образование - общество

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<strong>ЛИПЕЦК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Более шести тысяч учителей <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> получат с 1 сентября специальные выплаты за классное руководство из федерального бюджета, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.Он уточнил, что для этих целей из федерального бюджета выделено почти 158 миллионов рублей. Размер выплат составит 5 тысяч рублей за один класс или 10 тысяч рублей за классное руководство в двух и более классах. Сейчас классным руководителям доплачивают от 5 до 6 тысяч рублей из бюджета Липецкой области. Артамонов подчеркнул, что новые федеральные выплаты не отменяют региональных.Вознаграждение за классное руководство учителям перечислят отдельной суммой. Это обеспечит прозрачность выплат. В день зарплаты учитель получит две суммы: первая — это заработная плата, вторая – федеральная надбавка, уточнили в региональном управлении образования и науки.

https://ria.ru/20191211/1562247102.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, образование - общество