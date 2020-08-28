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https://ria.ru/20200828/donbass-1576454533.html
Киев предложил США совместно разрабатывать стратегию развития Донбасса
Украинский вице-премьер Алексей Резников встретился с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом, в ходе которого стороны обсудили... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:33
2020-08-28T20:33
алексей резников
стивен биган
донецкая народная республика
минск
оон
сша
в мире
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<strong>КИЕВ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Украинский вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> встретился с заместителем государственного секретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a>, в ходе которого стороны обсудили экономическое развитие <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, Резников пригласил американских экспертов присоединиться к работе над стратегией, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."Ключевое внимание было уделено стратегии экономического развития Донбасса, над которой сейчас работает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В частности, стороны обсудили возможное привлечение инвесторов из США. Резников пригласил экспертов от Соединенных Штатов присоединиться к работе над стратегией", - сообщается на сайте.Резников отметил, что важнейшим для инвесторов вопросом является наличие постоянной судебной системы защиты инвесторских прав, верховенства права, системы страхования рисков. Он также сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион, "ведь главное для потенциальных инвесторов - это создание благоприятных и прозрачных условий". Также на встрече были обсуждены внедрения принципов переходного правосудия.Резников и Биган также договорились о персональной встрече в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, которая состоится в ближайшее возможное время.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200828/donbass-1576441008.html
Украина и развитие понятия в принципе несовместимые.
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донецкая народная республика
минск
сша
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алексей резников, стивен биган, донецкая народная республика, минск, оон, сша, в мире

Киев предложил США совместно разрабатывать стратегию развития Донбасса

20:33 28.08.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Украинский вице-премьер Алексей Резников встретился с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом, в ходе которого стороны обсудили экономическое развитие Донбасса, Резников пригласил американских экспертов присоединиться к работе над стратегией, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Ключевое внимание было уделено стратегии экономического развития Донбасса, над которой сейчас работает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В частности, стороны обсудили возможное привлечение инвесторов из США. Резников пригласил экспертов от Соединенных Штатов присоединиться к работе над стратегией", - сообщается на сайте.
Резников отметил, что важнейшим для инвесторов вопросом является наличие постоянной судебной системы защиты инвесторских прав, верховенства права, системы страхования рисков. Он также сообщил, что Киев рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион, "ведь главное для потенциальных инвесторов - это создание благоприятных и прозрачных условий". Также на встрече были обсуждены внедрения принципов переходного правосудия.
Резников и Биган также договорились о персональной встрече в Вашингтоне, которая состоится в ближайшее возможное время.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Вадим Пристайко
Вчера, 16:05
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
17201729
Обсудить 10
Алексей РезниковСтивен БиганДонецкая Народная РеспубликаМинскООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Украина и развитие понятия в принципе несовместимые.
28 августа, 20:37
ДрДобрый русский
1510100
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