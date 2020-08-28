https://ria.ru/20200828/donbass-1576454533.html

Киев предложил США совместно разрабатывать стратегию развития Донбасса

Украинский вице-премьер Алексей Резников встретился с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом, в ходе которого стороны обсудили... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T20:33

2020-08-28T20:33

2020-08-28T20:33

алексей резников

стивен биган

донецкая народная республика

минск

оон

сша

в мире

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<strong>КИЕВ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Украинский вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a> встретился с заместителем государственного секретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a>, в ходе которого стороны обсудили экономическое развитие <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, Резников пригласил американских экспертов присоединиться к работе над стратегией, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."Ключевое внимание было уделено стратегии экономического развития Донбасса, над которой сейчас работает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В частности, стороны обсудили возможное привлечение инвесторов из США. Резников пригласил экспертов от Соединенных Штатов присоединиться к работе над стратегией", - сообщается на сайте.Резников отметил, что важнейшим для инвесторов вопросом является наличие постоянной судебной системы защиты инвесторских прав, верховенства права, системы страхования рисков. Он также сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> рассматривает распространение правил международного коммерческого арбитража на регион, "ведь главное для потенциальных инвесторов - это создание благоприятных и прозрачных условий". Также на встрече были обсуждены внедрения принципов переходного правосудия.Резников и Биган также договорились о персональной встрече в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, которая состоится в ближайшее возможное время.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200828/donbass-1576441008.html

Добрый русский Украина и развитие понятия в принципе несовместимые. 17

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донецкая народная республика

минск

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, стивен биган, донецкая народная республика, минск, оон, сша, в мире