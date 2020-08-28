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В Кремле прокомментировали вопрос о реструктуризации долга Белоруссии
Контакты между Россией и Белоруссией о реструктуризации долга в 1 миллиард долларов продолжаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:37
2020-08-28T12:37
россия
дмитрий песков
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Контакты между Россией и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> о реструктуризации долга в 1 миллиард долларов продолжаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее в четверг президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.
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россия, дмитрий песков, белоруссия, экономика

В Кремле прокомментировали вопрос о реструктуризации долга Белоруссии

12:37 28.08.2020
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Контакты между Россией и Белоруссией о реструктуризации долга в 1 миллиард долларов продолжаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям - именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами... Контакты продолжаются", - сообщил Песков.

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РоссияДмитрий ПесковБелоруссияЭкономика
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