https://ria.ru/20200828/dolg-1576423963.html

В Кремле прокомментировали вопрос о реструктуризации долга Белоруссии

Контакты между Россией и Белоруссией о реструктуризации долга в 1 миллиард долларов продолжаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:37

2020-08-28T12:37

2020-08-28T12:37

россия

дмитрий песков

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Контакты между Россией и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> о реструктуризации долга в 1 миллиард долларов продолжаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее в четверг президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.

https://ria.ru/20200529/1572199678.html

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, белоруссия, экономика