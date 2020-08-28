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В Кремле прокомментировали вопрос о реструктуризации долга Белоруссии
Контакты между Россией и Белоруссией о реструктуризации долга в 1 миллиард долларов продолжаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:37
2020-08-28T12:37
2020-08-28T12:37
россия
дмитрий песков
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Контакты между Россией и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> о реструктуризации долга в 1 миллиард долларов продолжаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее в четверг президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.
https://ria.ru/20200529/1572199678.html
1
россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, белоруссия, экономика