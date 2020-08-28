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В российских вузах могут появиться электронные дипломы
Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос появления в вузах электронных дипломов, однако об их внедрении говорить преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:40
2020-08-28T17:20
навигатор абитуриента
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос появления в вузах электронных дипломов, однако об их внедрении говорить преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Я думаю, что появятся, но мы, если честно сказать, пока прорабатываем этот вопрос. Я поэтому не буду обещать преждевременно", - рассказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли появиться в вузах электронные дипломы по аналогии с электронной трудовой книжкой.
https://na.ria.ru/20200827/vuzy-1576369465.html
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

В российских вузах могут появиться электронные дипломы

16:40 28.08.2020 (обновлено: 17:20 28.08.2020)
242
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВыпускники МГУ
Выпускники МГУ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос появления в вузах электронных дипломов, однако об их внедрении говорить преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков.
"Я думаю, что появятся, но мы, если честно сказать, пока прорабатываем этот вопрос. Я поэтому не буду обещать преждевременно", - рассказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли появиться в вузах электронные дипломы по аналогии с электронной трудовой книжкой.
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Минобрнауки: приемная кампания в вузы прошла полностью в онлайн-формате
210018
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
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