https://ria.ru/20200828/diplomy-1576443136.html

В российских вузах могут появиться электронные дипломы

Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос появления в вузах электронных дипломов, однако об их внедрении говорить преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:40

2020-08-28T16:40

2020-08-28T17:20

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос появления в вузах электронных дипломов, однако об их внедрении говорить преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."Я думаю, что появятся, но мы, если честно сказать, пока прорабатываем этот вопрос. Я поэтому не буду обещать преждевременно", - рассказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли появиться в вузах электронные дипломы по аналогии с электронной трудовой книжкой.

https://na.ria.ru/20200827/vuzy-1576369465.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество