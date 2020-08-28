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https://ria.ru/20200828/diplomat-1576420736.html
Норвежский дипломат должен будет покинуть Россию в течение трех дней
Один из старших дипломатов посольства Норвегии объявлен персоной нон грата, его аккредитация в России будет прекращена в течение трех дней, говорится в... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:06
2020-08-28T12:19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
руне ресаланд
норвегия
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Один из старших дипломатов посольства <a href="https://ria.ru/location_Norway" target="_blank">Норвегии</a> объявлен персоной нон грата, его аккредитация в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> будет прекращена в течение трех дней, говорится в заявлении <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a>."В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата persona non grata, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве <a href="http://ria.ru/person_rune-resaland/" target="_blank" data-auto="true">Руне Ресаланд</a> был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней – именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику", - говорится в сообщении министерства.В Москве считают, что проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений."Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.По данным источника РИА Новости, из РФ высылают советника посольства Норвегии Яна Флэте.Ранее в пятницу посол Норвегии Руне Ресаланд был вызван в МИД России в связи с высылкой из Осло российского дипломата.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении. Имя дипломата не называлось.
https://ria.ru/20200818/1575954542.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/podlodka-1576417602.html
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россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, руне ресаланд, норвегия

Норвежский дипломат должен будет покинуть Россию в течение трех дней

12:06 28.08.2020 (обновлено: 12:19 28.08.2020)
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© Фото : страница Посольства Норвегии на FacebookЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве
© Фото : страница Посольства Норвегии на Facebook
Здание посольства Норвегии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Один из старших дипломатов посольства Норвегии объявлен персоной нон грата, его аккредитация в России будет прекращена в течение трех дней, говорится в заявлении МИД РФ.
"В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата persona non grata, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata. Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней – именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику", - говорится в сообщении министерства.
В Москве считают, что проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений.
"Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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По данным источника РИА Новости, из РФ высылают советника посольства Норвегии Яна Флэте.
Ранее в пятницу посол Норвегии Руне Ресаланд был вызван в МИД России в связи с высылкой из Осло российского дипломата.
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении. Имя дипломата не называлось.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияРуне РесаландНорвегия
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