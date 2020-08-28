Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200828/derevo-1576455456.html
На безжизненном горном плато в Перу нашли гигантское дерево
Во время экспедиции в Перу палеонтологи обнаружили на высокогорном плато в Центральных Андах гигантское ископаемое дерево. Находка, свидетельствующая о том, что РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T21:00
2020-08-28T21:00
риа наука
палеонтология
биология
климат
земля - риа наука
южная америка
перу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576439055_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_475e5f2ea3d04c834f7bb19d931ed141.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Во время экспедиции в <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> палеонтологи обнаружили на высокогорном плато в Центральных Андах гигантское ископаемое дерево. Находка, свидетельствующая о том, что десять миллионов лет назад здесь были влажные тропические леса, заставляет пересмотреть палеоклиматические модели. Описание <a href="http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz4724" target="_blank" rel="nofollow noopener">приведено</a> в журнале Science Advances.Палеонтологи из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a> и Перу, изучавшие отложения Центрального плато в Андах, были поражены, когда здесь, на холодном, покрытом в настоящее время лишь травой плоскогорье они увидели окаменевшее ископаемое дерево огромных размеров.Возраст находки по предварительным оценкам составляет около десяти миллионов лет. Изучившие дерево сотрудники Смитсоновского института тропических исследований (STRI) сделали вывод о том, что в эпоху миоцена, когда росло дерево, здесь был влажный тропический климат.Однако существующие палеоклиматические модели не показывают такого резкого изменения климата в Центральных Андах за последние десять миллионов лет."Это дерево и сотни образцов ископаемой древесины, листьев и пыльцы, которые мы собрали во время экспедиции, указывают на то, что экосистема в то время была теплой и влажной, даже более влажной, чем предсказывали климатические модели, — приводятся в пресс-релизе Смитсоновского института слова одного из авторов исследования Камилы Мартинес (Camila Martinez), научного сотрудника STRI. — Вероятно, нет сопоставимой современной экосистемы, потому что десять миллионов лет назад, когда откладывались эти окаменелости, температуры на планете были выше".По своему строению перминерализованная — замещенная минералами — окаменелая древесина, которую обнаружили исследователи, очень похожа на древесину современных тропических растений.Геологи установили, что в эпоху миоцена эта местность находилась всего на 2000 метров над уровнем моря, а сегодня холодное засушливое плато расположено на высоте 4000 метров.Ученые считают, что влажная тропическая экосистема просуществовала в Центральных Андах совсем недолго с геологической точки зрения: окаменелости возрастом пять миллионов лет из тех же мест уже полностью соответствуют экосистеме Пуна, которая сегодня доминирует на высокогорных плато Анд. В отложениях этого возраста палеонтологи нашли только травы и образцы пыльцы травянистых растений, листья папоротников и никаких следов деревьев. Это говорит о том, что пять миллионов лет назад территория уже поднялась до нынешней высоты."И высота, и растительность резко изменились за относительно короткий период времени. Это подтверждает гипотезу о том, что тектоническое поднятие региона происходило быстрыми импульсами", — говорит руководитель исследования Карлос Харамильо (Carlos Jaramillo), научный сотрудник STRI."Поднятие Анд сыграло важную роль в формировании климата <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америки</a>, но взаимосвязь между подъемом Анд, местным климатом и растительностью до сих пор не до конца понятна, — продолжает Мартинес. — К концу этого столетия изменения температуры и концентрации углекислого газа в атмосфере снова приблизятся к условиям, существовавшим десять миллионов лет назад. Понимание расхождений между климатическими моделями и данными, основанными на летописи окаменелостей, поможет нам выяснить движущие силы, контролирующие нынешний климат Альтиплано и всего Южноамериканского континента".Ученые уверены, что на примере древней истории легче будет предсказать последствия для окружающей среды происходящих климатических изменений.
https://ria.ru/20200812/1575685155.html
https://ria.ru/20200703/1573852608.html
южная америка
перу
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576439055_293:0:3024:2048_1400x0_80_0_0_c099e97eaac3b09069794aa06416d554.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
палеонтология, биология, климат, земля - риа наука, южная америка, перу

На безжизненном горном плато в Перу нашли гигантское дерево

21:00 28.08.2020
7083
© Фото : Rodolfo Salas GismondiГигантское ископаемое дерево, обнаруженное на Центральном плато в Перу
Гигантское ископаемое дерево, обнаруженное на Центральном плато в Перу
© Фото : Rodolfo Salas Gismondi
Гигантское ископаемое дерево, обнаруженное на Центральном плато в Перу
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Во время экспедиции в Перу палеонтологи обнаружили на высокогорном плато в Центральных Андах гигантское ископаемое дерево. Находка, свидетельствующая о том, что десять миллионов лет назад здесь были влажные тропические леса, заставляет пересмотреть палеоклиматические модели. Описание приведено в журнале Science Advances.
Палеонтологи из США, Мексики и Перу, изучавшие отложения Центрального плато в Андах, были поражены, когда здесь, на холодном, покрытом в настоящее время лишь травой плоскогорье они увидели окаменевшее ископаемое дерево огромных размеров.
Возраст находки по предварительным оценкам составляет около десяти миллионов лет. Изучившие дерево сотрудники Смитсоновского института тропических исследований (STRI) сделали вывод о том, что в эпоху миоцена, когда росло дерево, здесь был влажный тропический климат.
Однако существующие палеоклиматические модели не показывают такого резкого изменения климата в Центральных Андах за последние десять миллионов лет.
"Это дерево и сотни образцов ископаемой древесины, листьев и пыльцы, которые мы собрали во время экспедиции, указывают на то, что экосистема в то время была теплой и влажной, даже более влажной, чем предсказывали климатические модели, — приводятся в пресс-релизе Смитсоновского института слова одного из авторов исследования Камилы Мартинес (Camila Martinez), научного сотрудника STRI. — Вероятно, нет сопоставимой современной экосистемы, потому что десять миллионов лет назад, когда откладывались эти окаменелости, температуры на планете были выше".
Скелет динозавра
12 августа, 12:12РИА Наука
Британские палеонтологи открыли новый вид динозавра
По своему строению перминерализованная — замещенная минералами — окаменелая древесина, которую обнаружили исследователи, очень похожа на древесину современных тропических растений.
Геологи установили, что в эпоху миоцена эта местность находилась всего на 2000 метров над уровнем моря, а сегодня холодное засушливое плато расположено на высоте 4000 метров.
Ученые считают, что влажная тропическая экосистема просуществовала в Центральных Андах совсем недолго с геологической точки зрения: окаменелости возрастом пять миллионов лет из тех же мест уже полностью соответствуют экосистеме Пуна, которая сегодня доминирует на высокогорных плато Анд.
В отложениях этого возраста палеонтологи нашли только травы и образцы пыльцы травянистых растений, листья папоротников и никаких следов деревьев. Это говорит о том, что пять миллионов лет назад территория уже поднялась до нынешней высоты.
"И высота, и растительность резко изменились за относительно короткий период времени. Это подтверждает гипотезу о том, что тектоническое поднятие региона происходило быстрыми импульсами", — говорит руководитель исследования Карлос Харамильо (Carlos Jaramillo), научный сотрудник STRI.
"Поднятие Анд сыграло важную роль в формировании климата Южной Америки, но взаимосвязь между подъемом Анд, местным климатом и растительностью до сих пор не до конца понятна, — продолжает Мартинес. — К концу этого столетия изменения температуры и концентрации углекислого газа в атмосфере снова приблизятся к условиям, существовавшим десять миллионов лет назад. Понимание расхождений между климатическими моделями и данными, основанными на летописи окаменелостей, поможет нам выяснить движущие силы, контролирующие нынешний климат Альтиплано и всего Южноамериканского континента".
Ученые уверены, что на примере древней истории легче будет предсказать последствия для окружающей среды происходящих климатических изменений.
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
3 июля, 14:46РИА Наука
Палеонтолог рассказал о крымской пещере "Таврида"
4138011
Обсудить 0
РИА НаукапалеонтологиябиологияКлиматЗемля - РИА НаукаЮжная АмерикаПеру
Рекомендуем
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
В Минске заявили о "пределах" самостоятельности Киева
Курс рубля
На Западе сочли рубль слишком дешевым
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал об угрозах для жизни Навального в коме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил ситуацию у границ с началом Великой Отечественной войны
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова ответила на слова эстонского депутата о влиянии Москвы на Минск
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Германия готова ввести санкции против России из-за Навального
Здание Министерства иностранных дел России
МИД предупредил россиян об угрозе преследования в США
Многоцелевые истребители Су-27 совершают посадку во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
Су-27 перехватили самолеты-разведчики и бомбардировщик у границ России
Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко выступает во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
Вице-премьер Белоруссии заявил, что сторонники оппозиции "заблудились"
Курс рубля
Рубль продолжил рост к доллару и евро
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев
Премьер-министр Южной Осетии подал в отставку на фоне протестов
Полиция в Лондоне
В Лондоне нашли тела британки российского происхождения и ее сына
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В НАТО заявили, что их учения не имеют отношения к событиям в Белоруссии
Семейство смартфонов iPhone 11
Последний iPhone рекордно подешевел
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния