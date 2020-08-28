https://ria.ru/20200828/derevo-1576455456.html

На безжизненном горном плато в Перу нашли гигантское дерево

Во время экспедиции в Перу палеонтологи обнаружили на высокогорном плато в Центральных Андах гигантское ископаемое дерево. Находка, свидетельствующая о том, что РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T21:00

2020-08-28T21:00

2020-08-28T21:00

риа наука

палеонтология

биология

климат

земля - риа наука

южная америка

перу

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Во время экспедиции в <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> палеонтологи обнаружили на высокогорном плато в Центральных Андах гигантское ископаемое дерево. Находка, свидетельствующая о том, что десять миллионов лет назад здесь были влажные тропические леса, заставляет пересмотреть палеоклиматические модели. Описание <a href="http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz4724" target="_blank" rel="nofollow noopener">приведено</a> в журнале Science Advances.Палеонтологи из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a> и Перу, изучавшие отложения Центрального плато в Андах, были поражены, когда здесь, на холодном, покрытом в настоящее время лишь травой плоскогорье они увидели окаменевшее ископаемое дерево огромных размеров.Возраст находки по предварительным оценкам составляет около десяти миллионов лет. Изучившие дерево сотрудники Смитсоновского института тропических исследований (STRI) сделали вывод о том, что в эпоху миоцена, когда росло дерево, здесь был влажный тропический климат.Однако существующие палеоклиматические модели не показывают такого резкого изменения климата в Центральных Андах за последние десять миллионов лет."Это дерево и сотни образцов ископаемой древесины, листьев и пыльцы, которые мы собрали во время экспедиции, указывают на то, что экосистема в то время была теплой и влажной, даже более влажной, чем предсказывали климатические модели, — приводятся в пресс-релизе Смитсоновского института слова одного из авторов исследования Камилы Мартинес (Camila Martinez), научного сотрудника STRI. — Вероятно, нет сопоставимой современной экосистемы, потому что десять миллионов лет назад, когда откладывались эти окаменелости, температуры на планете были выше".По своему строению перминерализованная — замещенная минералами — окаменелая древесина, которую обнаружили исследователи, очень похожа на древесину современных тропических растений.Геологи установили, что в эпоху миоцена эта местность находилась всего на 2000 метров над уровнем моря, а сегодня холодное засушливое плато расположено на высоте 4000 метров.Ученые считают, что влажная тропическая экосистема просуществовала в Центральных Андах совсем недолго с геологической точки зрения: окаменелости возрастом пять миллионов лет из тех же мест уже полностью соответствуют экосистеме Пуна, которая сегодня доминирует на высокогорных плато Анд. В отложениях этого возраста палеонтологи нашли только травы и образцы пыльцы травянистых растений, листья папоротников и никаких следов деревьев. Это говорит о том, что пять миллионов лет назад территория уже поднялась до нынешней высоты."И высота, и растительность резко изменились за относительно короткий период времени. Это подтверждает гипотезу о том, что тектоническое поднятие региона происходило быстрыми импульсами", — говорит руководитель исследования Карлос Харамильо (Carlos Jaramillo), научный сотрудник STRI."Поднятие Анд сыграло важную роль в формировании климата <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америки</a>, но взаимосвязь между подъемом Анд, местным климатом и растительностью до сих пор не до конца понятна, — продолжает Мартинес. — К концу этого столетия изменения температуры и концентрации углекислого газа в атмосфере снова приблизятся к условиям, существовавшим десять миллионов лет назад. Понимание расхождений между климатическими моделями и данными, основанными на летописи окаменелостей, поможет нам выяснить движущие силы, контролирующие нынешний климат Альтиплано и всего Южноамериканского континента".Ученые уверены, что на примере древней истории легче будет предсказать последствия для окружающей среды происходящих климатических изменений.

https://ria.ru/20200812/1575685155.html

https://ria.ru/20200703/1573852608.html

южная америка

перу

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, биология, климат, земля - риа наука, южная америка, перу