https://ria.ru/20200828/chekhol-1576406578.html
Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
Чехол не может быть панацеей от повреждений смартфона, а также он в некоторых случаях ухудшает качество фотографии и закрывает некоторые разъемы, рассказал... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T02:19
2020-08-28T02:19
2020-08-28T10:20
илья лоевский
роскачество
фотография
технологии
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Чехол не может быть панацеей от повреждений смартфона, а также он в некоторых случаях ухудшает качество фотографии и закрывает некоторые разъемы, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200828/831960061.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> <a href="http://ria.ru/person_ilya-loevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Илья Лоевский</a>.Однако это возможно только в том случае, если чехол полностью закрывает заднюю крышку смартфона вместе с камерой (или закрывает вспышку, что меняет освещение снимка), а подобные чехлы уже сами по себе редкость, добавляет Лоевский.
https://ria.ru/20200827/ekran-1576361287.html
Козьма ПРУТКОВ.
И зачем такую чушь печатать? Нет других новостей?
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Nike Gray
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья лоевский, роскачество, фотография, технологии