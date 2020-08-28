https://ria.ru/20200828/baykal-1576418154.html

На Ольхоне оштрафовали организатора вечеринки с фейерверками для туристов

Организатор шумной вечеринки с использованием пиротехники на байкальском острове Ольхон оштрафован, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:48

2020-08-28T11:48

2020-08-28T11:48

туристы

туризм

туризм

ольхон

новости - туризм

байкал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155901/77/1559017702_0:178:3009:1871_1400x0_80_0_0_972af187328805b241cf5534ae2ce3a0.jpg

<strong>ИРКУТСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Организатор шумной вечеринки с использованием пиротехники на байкальском острове Ольхон оштрафован, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".Ранее сообщалось, что сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры обнаружили в сети видеоролик, на котором запечатлена вечеринка рядом с памятником природы на байкальском острове Ольхон – мысом Бурхан. В начале августа туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники, нарушив режим пребывания на территории Прибайкальского национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц. Во время расследования были установлены и опрошены люди, причастные к инциденту, в том числе организатор пиротехнического шоу.Отмечается, что организатор пиротехнического шоу признал свою вину и обязался выплатить штраф.

https://ria.ru/20200409/1569633223.html

ольхон

байкал

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, туризм, ольхон, новости - туризм, байкал