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На Ольхоне оштрафовали организатора вечеринки с фейерверками для туристов
Организатор шумной вечеринки с использованием пиротехники на байкальском острове Ольхон оштрафован, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:48
2020-08-28T11:48
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новости - туризм
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<strong>ИРКУТСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Организатор шумной вечеринки с использованием пиротехники на байкальском острове Ольхон оштрафован, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".Ранее сообщалось, что сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры обнаружили в сети видеоролик, на котором запечатлена вечеринка рядом с памятником природы на байкальском острове Ольхон – мысом Бурхан. В начале августа туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники, нарушив режим пребывания на территории Прибайкальского национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц. Во время расследования были установлены и опрошены люди, причастные к инциденту, в том числе организатор пиротехнического шоу.Отмечается, что организатор пиротехнического шоу признал свою вину и обязался выплатить штраф.
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туристы, туризм, ольхон, новости - туризм, байкал

На Ольхоне оштрафовали организатора вечеринки с фейерверками для туристов

11:48 28.08.2020
1933
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкИностранные туристы на паромной переправе острова Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Иностранные туристы на паромной переправе острова Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Организатор шумной вечеринки с использованием пиротехники на байкальском острове Ольхон оштрафован, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".
Ранее сообщалось, что сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры обнаружили в сети видеоролик, на котором запечатлена вечеринка рядом с памятником природы на байкальском острове Ольхон – мысом Бурхан. В начале августа туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники, нарушив режим пребывания на территории Прибайкальского национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц. Во время расследования были установлены и опрошены люди, причастные к инциденту, в том числе организатор пиротехнического шоу.
"Постановление о назначении административного наказания в виде наложения штрафа вынесено в отношении устроителя фейерверка на острове Ольхон вблизи мыса Бурхан", — говорится в сообщении.
Отмечается, что организатор пиротехнического шоу признал свою вину и обязался выплатить штраф.
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