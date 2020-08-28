https://ria.ru/20200828/baykal-1576418154.html
На Ольхоне оштрафовали организатора вечеринки с фейерверками для туристов
Организатор шумной вечеринки с использованием пиротехники на байкальском острове Ольхон оштрафован, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:48
2020-08-28T11:48
2020-08-28T11:48
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<strong>ИРКУТСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Организатор шумной вечеринки с использованием пиротехники на байкальском острове Ольхон оштрафован, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".Ранее сообщалось, что сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры обнаружили в сети видеоролик, на котором запечатлена вечеринка рядом с памятником природы на байкальском острове Ольхон – мысом Бурхан. В начале августа туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники, нарушив режим пребывания на территории Прибайкальского национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц. Во время расследования были установлены и опрошены люди, причастные к инциденту, в том числе организатор пиротехнического шоу.Отмечается, что организатор пиротехнического шоу признал свою вину и обязался выплатить штраф.
https://ria.ru/20200409/1569633223.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ИРКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Организатор шумной вечеринки с использованием пиротехники на байкальском острове Ольхон оштрафован, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".
Ранее сообщалось, что сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры обнаружили в сети видеоролик, на котором запечатлена вечеринка рядом с памятником природы на байкальском острове Ольхон – мысом Бурхан. В начале августа туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники, нарушив режим пребывания на территории Прибайкальского национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц. Во время расследования были установлены и опрошены люди, причастные к инциденту, в том числе организатор пиротехнического шоу.
"Постановление о назначении административного наказания в виде наложения штрафа вынесено в отношении устроителя фейерверка на острове Ольхон вблизи мыса Бурхан", — говорится в сообщении.
Отмечается, что организатор пиротехнического шоу признал свою вину и обязался выплатить штраф.