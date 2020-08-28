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https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576443218.html
Прокуроры нашли нарушения при приватизации в содовой отрасли в Башкирии
Генпрокуратура России выявила нарушения законодательства о приватизации содовой промышленности Башкирии, сообщил официальный представитель ведомства Андрей... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:41
2020-08-28T16:41
россия
башкирская содовая компания
республика башкортостан
андрей иванов
генеральная прокуратура рф
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> России выявила нарушения законодательства о приватизации содовой промышленности Башкирии, сообщил официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Иванов</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил 26 августа правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК). Он указал, что в 2013 году в ходе объединения двух компаний доля государства в содовых активах была размыта с 62% до 38%."По поручению Президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> Владимира Путина Генеральной прокуратурой проверена законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в <a href="http://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank" data-auto="true">Республике Башкортостан</a>. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации", - сказал Иванов."Башкирская содовая компания" была создана весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna. По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" - 38,28%. В свою очередь "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.
https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576442540.html
https://ria.ru/20200827/bsk-1576369214.html
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россия, башкирская содовая компания, республика башкортостан, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, экономика

Прокуроры нашли нарушения при приватизации в содовой отрасли в Башкирии

16:41 28.08.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Генпрокуратура России выявила нарушения законодательства о приватизации содовой промышленности Башкирии, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
Президент России Владимир Путин поручил 26 августа правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг Башкирской содовой компании (БСК). Он указал, что в 2013 году в ходе объединения двух компаний доля государства в содовых активах была размыта с 62% до 38%.
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"По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Генеральной прокуратурой проверена законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации", - сказал Иванов.
"Башкирская содовая компания" была создана весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna. По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" - 38,28%. В свою очередь "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.
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РоссияБашкирская содовая компанияРеспублика БашкортостанАндрей ИвановГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинЭкономика
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