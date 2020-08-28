https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576442661.html

Генпрокуратура направила материалы по Башкирской содовой компании в СК

Материалы проверки Генпрокуратуры России в Башкирской содовой компании направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении дела против... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:30

2020-08-28T16:30

2020-08-28T16:30

россия

башкирская содовая компания

андрей иванов

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

владимир путин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153117/91/1531179105_0:171:3033:1877_1400x0_80_0_0_0fe5c154988811cb55e3d79fc12010de.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Материалы проверки <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России в Башкирской содовой компании направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении дела против должностных лиц региональной власти, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Иванов</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил 26 августа правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК). Он указал, что в 2013 году в ходе объединения двух компаний доля государства в содовых активах была размыта с 62% до 38%."Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти", - сказал Иванов."Башкирская содовая компания" была создана весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna. По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" - 38,28%. В свою очередь "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.

https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576442540.html

https://ria.ru/20200827/bsk-1576369214.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, башкирская содовая компания, андрей иванов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, владимир путин, происшествия