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https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576442661.html
Генпрокуратура направила материалы по Башкирской содовой компании в СК
Материалы проверки Генпрокуратуры России в Башкирской содовой компании направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении дела против... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:30
2020-08-28T16:30
россия
башкирская содовая компания
андрей иванов
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
владимир путин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Материалы проверки <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России в Башкирской содовой компании направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении дела против должностных лиц региональной власти, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Иванов</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил 26 августа правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК). Он указал, что в 2013 году в ходе объединения двух компаний доля государства в содовых активах была размыта с 62% до 38%."Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти", - сказал Иванов."Башкирская содовая компания" была создана весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna. По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" - 38,28%. В свою очередь "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.
https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576442540.html
https://ria.ru/20200827/bsk-1576369214.html
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россия, башкирская содовая компания, андрей иванов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, владимир путин, происшествия

Генпрокуратура направила материалы по Башкирской содовой компании в СК

16:30 28.08.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Материалы проверки Генпрокуратуры России в Башкирской содовой компании направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении дела против должностных лиц региональной власти, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Андрей Иванов.
Президент России Владимир Путин поручил 26 августа правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг Башкирской содовой компании (БСК). Он указал, что в 2013 году в ходе объединения двух компаний доля государства в содовых активах была размыта с 62% до 38%.
Производство Башкирской содовой компании
Вчера, 16:27
Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании
"Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти", - сказал Иванов.
"Башкирская содовая компания" была создана весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna. По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" - 38,28%. В свою очередь "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.
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РоссияБашкирская содовая компанияАндрей ИвановСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинПроисшествия
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