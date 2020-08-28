Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576442540.html
Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании
Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании (БСК) из чужого незаконного владения. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:27
2020-08-28T17:34
башкирская содовая компания
радий хабиров
республика башкортостан
андрей иванов
генеральная прокуратура рф
владимир путин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152579/33/1525793354_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_6a7e0fd32c71eb7c392ab4b32c712152.png
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/">Башкирской содовой компании</a> (БСК) из чужого незаконного владения.Об этом сообщил официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/">Андрей Иванов</a>.По его словам, это сделано для защиты интересов государства.Иванов также уточнил, что материалы проверки в БСК по фактам злоупотреблений направили в Следственный комитет "для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела" против башкирских чиновников.Разбирательство вокруг БСКПутин 26 августа поручил правительству России и властям Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. Он указал, что в 2013 году при слиянии двух компаний долю государства в содовых активах размыли с 62% до 38%.Он также раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регионе, а выводят на зарубежные счета.По поручению главы региона <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/">Радия Хабирова</a> в республике создали юридическую группу для изучения документов по приватизации компании. Башкирскую содовую компанию создали весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna.По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" — 38,28%. В свою очередь, "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.Скандал вокруг КуштауБСК оказалась в центре внимания после того, как в середине августа на шихане Куштау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank">Ишимбайском районе</a> Башкирии прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы компанией. Митингующие разошлись только после того, как на место приехал Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса.Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города <a href="http://ria.ru/location_Sterlitamak/" target="_blank">Стерлитамак</a>. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.В декабре 2019-го Хабиров заявлял, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака.После протестов глава региона пообещал присвоить горе статус особо охраняемой территории.
https://ria.ru/20200826/kushtau-1576358137.html
https://ria.ru/20200820/1575971349.html
https://ria.ru/20200827/bsk-1576369214.html
как только народ возмутился, ВВП обратил на это внимание и дал нагоняй - так сразу зашевелились как ужи на сковородке. можно подумать никто из них не знал о всех этих махинациях и беспределе. все они одним миром мазаны!
181
Жадность владельцев, приведет к тому, что они потеряют компанию.
141
64
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152579/33/1525793354_293:0:1253:720_1400x0_80_0_0_00dc1e4e171b20ea9d2e7fc3997de5ac.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, происшествия

Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании

16:27 28.08.2020 (обновлено: 17:34 28.08.2020)
35347
© Фото : предоставлено АО "БСК"Производство Башкирской содовой компании
Производство Башкирской содовой компании
© Фото : предоставлено АО "БСК"
Производство Башкирской содовой компании. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании (БСК) из чужого незаконного владения.
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
По его словам, это сделано для защиты интересов государства.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Генеральной прокуратурой проверена законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации".

Андрей Иванов
Иванов также уточнил, что материалы проверки в БСК по фактам злоупотреблений направили в Следственный комитет "для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела" против башкирских чиновников.
Шихан Куштау
26 августа, 23:18
Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным

Разбирательство вокруг БСК

Путин 26 августа поручил правительству России и властям Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. Он указал, что в 2013 году при слиянии двух компаний долю государства в содовых активах размыли с 62% до 38%.
Он также раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регионе, а выводят на зарубежные счета.
По поручению главы региона Радия Хабирова в республике создали юридическую группу для изучения документов по приватизации компании.
Башкирскую содовую компанию создали весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna.
По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" — 38,28%. В свою очередь, "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.
Путешественник и протоиерей Федор Конюхов
20 августа, 08:00Туризм
Конюхов напишет этюд. Почему знаменитости отстаивают шиханы в Башкирии

Скандал вокруг Куштау

БСК оказалась в центре внимания после того, как в середине августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы компанией. Митингующие разошлись только после того, как на место приехал Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса.
Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.
В декабре 2019-го Хабиров заявлял, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака.
После протестов глава региона пообещал присвоить горе статус особо охраняемой территории.
Производство Башкирской содовой компании
27 августа, 11:03
Власти оценили последствия потери акций Башкирской содовой компании
638421031514
Обсудить 64
Башкирская содовая компанияРадий ХабировРеспублика БашкортостанАндрей ИвановГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинПроисшествия
Популярные комментарии
как только народ возмутился, ВВП обратил на это внимание и дал нагоняй - так сразу зашевелились как ужи на сковородке. можно подумать никто из них не знал о всех этих махинациях и беспределе. все они одним миром мазаны!
28 августа, 17:21
Damir Aliev
155412019
Жадность владельцев, приведет к тому, что они потеряют компанию.
28 августа, 16:36
Арсений Новиков
127121001
Рекомендуем
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Учения Океанский щит: уничтожение морской цели с крейсера Варяг и подлодки Омск
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Вадим Белоусов
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
Военнослужащие армии США проходят тестирование на коронавирус в Лас-Вегасе
США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие
Вид на Клайпедский морской торговый порт
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад "дернется"
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Социолог предупредил о последствиях ликвидации Пенсионного фонда
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил ситуацию у границ с началом Великой Отечественной войны
Вадим Пристайко
Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии
Полиция в Лондоне
В Лондоне нашли тела британки российского происхождения и ее сына
Кадр видео, опубликованного ведущей Розой Сябитовой в Instagram
Сябитова бросилась под грузовик с криками "Дави меня!"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Ушел Абэ как. Почему Курилы остались лишь мечтой японцев
АПЛ К-186 Омск
Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
Автомобиль Lada 4x4
Названы рекордные цены на автомобили Lada в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния