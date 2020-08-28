https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576442540.html
Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании
Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании (БСК) из чужого незаконного владения. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T16:27
2020-08-28T16:27
2020-08-28T17:34
башкирская содовая компания
радий хабиров
республика башкортостан
андрей иванов
генеральная прокуратура рф
владимир путин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/">Башкирской содовой компании</a> (БСК) из чужого незаконного владения.Об этом сообщил официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/">Андрей Иванов</a>.По его словам, это сделано для защиты интересов государства.Иванов также уточнил, что материалы проверки в БСК по фактам злоупотреблений направили в Следственный комитет "для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела" против башкирских чиновников.Разбирательство вокруг БСКПутин 26 августа поручил правительству России и властям Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. Он указал, что в 2013 году при слиянии двух компаний долю государства в содовых активах размыли с 62% до 38%.Он также раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регионе, а выводят на зарубежные счета.По поручению главы региона <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/">Радия Хабирова</a> в республике создали юридическую группу для изучения документов по приватизации компании. Башкирскую содовую компанию создали весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna.По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" — 38,28%. В свою очередь, "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.Скандал вокруг КуштауБСК оказалась в центре внимания после того, как в середине августа на шихане Куштау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank">Ишимбайском районе</a> Башкирии прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы компанией. Митингующие разошлись только после того, как на место приехал Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса.Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города <a href="http://ria.ru/location_Sterlitamak/" target="_blank">Стерлитамак</a>. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.В декабре 2019-го Хабиров заявлял, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака.После протестов глава региона пообещал присвоить горе статус особо охраняемой территории.
https://ria.ru/20200826/kushtau-1576358137.html
https://ria.ru/20200820/1575971349.html
https://ria.ru/20200827/bsk-1576369214.html
Damir Aliev
как только народ возмутился, ВВП обратил на это внимание и дал нагоняй - так сразу зашевелились как ужи на сковородке. можно подумать никто из них не знал о всех этих махинациях и беспределе. все они одним миром мазаны!
181
Арсений Новиков
Жадность владельцев, приведет к тому, что они потеряют компанию.
141
64
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, происшествия
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Генпрокуратура
направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании
(БСК) из чужого незаконного владения.
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов
.
По его словам, это сделано для защиты интересов государства.
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Генеральной прокуратурой проверена законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан. В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации".
Иванов также уточнил, что материалы проверки в БСК по фактам злоупотреблений направили в Следственный комитет "для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела" против башкирских чиновников.
Разбирательство вокруг БСК
Путин 26 августа поручил правительству России и властям Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. Он указал, что в 2013 году при слиянии двух компаний долю государства в содовых активах размыли с 62% до 38%.
Он также раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регионе, а выводят на зарубежные счета.
По поручению главы региона Радия Хабирова
в республике создали юридическую группу для изучения документов по приватизации компании.
Башкирскую содовую компанию создали весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna.
По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" — 38,28%. В свою очередь, "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.
Скандал вокруг Куштау
БСК оказалась в центре внимания после того, как в середине августа на шихане Куштау в Ишимбайском районе
Башкирии прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы компанией. Митингующие разошлись только после того, как на место приехал Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса.
Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города Стерлитамак
. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.
В декабре 2019-го Хабиров заявлял, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака.
После протестов глава региона пообещал присвоить горе статус особо охраняемой территории.