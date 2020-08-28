https://ria.ru/20200828/bashkiriya-1576442540.html

Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании

Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании (БСК) из чужого незаконного владения. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T16:27

2020-08-28T16:27

2020-08-28T17:34

башкирская содовая компания

радий хабиров

республика башкортостан

андрей иванов

генеральная прокуратура рф

владимир путин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/">Башкирской содовой компании</a> (БСК) из чужого незаконного владения.Об этом сообщил официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Ivanov/">Андрей Иванов</a>.По его словам, это сделано для защиты интересов государства.Иванов также уточнил, что материалы проверки в БСК по фактам злоупотреблений направили в Следственный комитет "для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела" против башкирских чиновников.Разбирательство вокруг БСКПутин 26 августа поручил правительству России и властям Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. Он указал, что в 2013 году при слиянии двух компаний долю государства в содовых активах размыли с 62% до 38%.Он также раскритиковал акционеров БСК, указав, что заработанные деньги не инвестируют в регионе, а выводят на зарубежные счета.По поручению главы региона <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/">Радия Хабирова</a> в республике создали юридическую группу для изучения документов по приватизации компании. Башкирскую содовую компанию создали весной 2013 года путем присоединения ОАО "Сода", в котором правительству Башкирии принадлежало 61,65%, к ОАО "Каустик", которым владели частные "Башхим" и кипрская Modisanna.По состоянию на 1 августа 2020 года "Башхиму" принадлежало 57,18% акций БСК, а госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" — 38,28%. В свою очередь, "Башхим" полностью принадлежит кипрской Modisanna.Скандал вокруг КуштауБСК оказалась в центре внимания после того, как в середине августа на шихане Куштау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank">Ишимбайском районе</a> Башкирии прошли протесты экоактивистов из-за разработки горы компанией. Митингующие разошлись только после того, как на место приехал Хабиров, который пообещал остановить все работы до достижения компромисса.Куштау — одна из гор в цепочке четырех шиханов около башкирского города <a href="http://ria.ru/location_Sterlitamak/" target="_blank">Стерлитамак</a>. На ее склоне расположены горнолыжные трассы, дом отдыха и детские лагеря. В 2018 году Башкирская содовая компания заявила, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен она разрабатывала один из четырех шиханов — Шахтау, впоследствии он практически исчез.В декабре 2019-го Хабиров заявлял, что разрешил предприятию разрабатывать Куштау, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака.После протестов глава региона пообещал присвоить горе статус особо охраняемой территории.

https://ria.ru/20200826/kushtau-1576358137.html

https://ria.ru/20200820/1575971349.html

https://ria.ru/20200827/bsk-1576369214.html

Damir Aliev как только народ возмутился, ВВП обратил на это внимание и дал нагоняй - так сразу зашевелились как ужи на сковородке. можно подумать никто из них не знал о всех этих махинациях и беспределе. все они одним миром мазаны! 181

Арсений Новиков Жадность владельцев, приведет к тому, что они потеряют компанию. 141

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республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, андрей иванов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, происшествия